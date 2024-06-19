Деньги на страданиях или истинная помощь? Психолог разоблачил тюменскую гадалку

Он вспоминает, как в Тюмень приезжали участники шоу «Битва Экстрасенсов. Сильнейшие», чтобы разгадать причины загадочной смерти 39-летнего мужчины, который ночью упал на пол и начал задыхаться, после чего он попал в больницу и там скончался. Семья находилась в шоковом состоянии — у Сергея никогда не было проблем со здоровьем, именно поэтому его смерть натолкнула и мысли о том, что «все не так просто». К тому же супруга рассказывала, что в ночное время слышит в доме грохот и голос погибшего супруга.