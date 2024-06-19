Деньги на страданиях или истинная помощь? Психолог разоблачил тюменскую гадалку

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Такого мнения придерживается астролог, таролог и эксперт в мистической сфере Наталья Зира. Она отмечает, что гадания и мистика увлекали людей издавна и будь это все обманом, то учения бы попросту не дошли до наших дней.
«Мне мой дар достался от мамы, а ей от бабушки, которая в своей деревне была еще и целительницей. Я не заставляю людей мне платить — они приходят сами. Люди ищут ответы на вопросы, которые их тревожат, а я помогаю их найти и успокоить человеческую душу, получить желаемое и более спокойно смотреть в будущее», — уверяет гадалка.
Зира считает, что не каждому человеку в жизни необходимо обращаться к провидицам и гадалкам, однако практика показывает, что иногда люди мира мистики помогают решить проблемы, с которыми не справляются другие специалисты.
Зира приводит в пример историю собственной дочери, которая, будучи младенцем, сильно заболела, а лечение, назначенное врачами, не помогало. Вылечить ребенка помогла бабушка-целительница, которая отвела девочку в баню и провела там обряд. По словам Зиры, на следующее утро ребенок был здоров.
«Гадание и целительство — это тоже наука и дар. Нужно долго учиться, чтобы быть уметь оказывать людям такую помощь. Да, на нашем поприще есть шарлатаны, но есть и профессионалы своего дела. Почему я беру за это деньги? Потому что это тоже работа», — утверждает гадалка.
В этом уверен психолог Петр Зосимов. Он убежден, что к гадалкам обращаются отчаявшиеся люди, которые готовы на все лишь бы услышать хоть какой-нибудь совет, качательно их проблемы. Причем зачастую проблемы у людей достаточно серьезные, чем мистики пользуются, накручивая цены за свои услуги.
«Они зарабатывают по 250-500 тысяч рублей некоторые. И на чем? К ним приходят люди в критическом состоянии, а они за большие деньги говорят очевидные или попросту выдуманные вещи. Это заработок на человеческих бедах!», — убежден эксперт.
Он вспоминает, как в Тюмень приезжали участники шоу «Битва Экстрасенсов. Сильнейшие», чтобы разгадать причины загадочной смерти 39-летнего мужчины, который ночью упал на пол и начал задыхаться, после чего он попал в больницу и там скончался. Семья находилась в шоковом состоянии — у Сергея никогда не было проблем со здоровьем, именно поэтому его смерть натолкнула и мысли о том, что «все не так просто». К тому же супруга рассказывала, что в ночное время слышит в доме грохот и голос погибшего супруга.
«Женщина в тяжелом эмоциональном состоянии, это и объясняет то, что ей слышится голос. И все эти мистические объяснения от „экстрасенсов“ просто соль на рану. К тому же тут вовсе шоу делают на таком горе, популяризируя услуги гадалок. В результате человек не прорабатывает травму, а отдает деньги мистикам, чтобы хоть немного почувствовать себя лучше, отказываясь от необходимого лечения», — уверен психолог.
Он также указывает на то, что мистики уже не раз становились фигурантами дел о мошенничестве, их обвиняли в хищении миллионов рублей у доверчивых граждан. А потому специалист уверен, что все гадалки — преступники, которые обирают людей.
Действительно, на мистиков заводили дела о мошенничестве, а том числе и в Тюменской области. Например, дело заводили на женщину, которая приехала в Тюмень из Кировской области, знакомилась с местными пенсионерками и убеждала в том, что причиной их бед и болезней является порча, которая находится в деньгах и ювелирных изделиях. Потерпевшие отдали ей 1,5 млн рублей.
Под влияние мистиков попадает и местная молодежь. Так, 18-летняя жительница Голышманово услышала от гадалки, что на ней лежит порча, которую срочно нужно снять. Но у девушки было лишь 9 100 рублей, за такую сумму гадалка «помогать» отказалась, а потому юная тюменка взяла из запасов родственника еще 704 000 рублей.
Юрист Павел Шадрин объяснил, что законодательно гадание у нас не запрещено. Такую статью пытались ввести около 5 лет назад, но инициативу свернули, сославшись на то, что наказание за мошенничество уже есть.
«Если гадалка предупреждает, что результат не гарантирован и она оказывает услуги, условно, как консультант, то привлечь ее за мошенничество будет проблематично», — говорит юрист.
А потому психолог Зосимов настаивает на том, что гадания можно воспринимать лишь, как развлечение. В случае возникновения серьезных проблем стоит обратиться к специалисту и получить помощь от сотрудника, который несет ответственность за результат своей работы, а не наживается на вашей беде.