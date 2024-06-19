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Posted 19 июня, 12:17

Published 19 июня, 12:17

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Абитуриенты — айтишники вузов Тюмени могут заключить договор на целевое обучение

Абитуриенты — айтишники вузов Тюмени могут заключить договор на целевое обучение

19 июня 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
В Департаменте информатизации Тюменской области объявили о потребности в заключении договоров о целевом обучении в вузах по информационной безопасности.

Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования направлен на удовлетворение потребности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской области и подведомственных им организаций в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности.

Департамент выступает в качестве заказчика при заключении договора о целевом обучении, который предусматривает условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета.

По данным условиям можно пройти обучение по следующим образовательным программам высшего образования:

  • 10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат);
  • 10.05.01 Компьютерная безопасность (специалитет);
  • 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет).

Предложения Департамента о заключении договоров о целевом обучении размещены на платформе Работа в России, раздел Целевое обучение.

В соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2024 №555, гражданин, заключивший договор о целевом обучении, обязан освоить образовательную программу и в течение не менее 3 лет осуществлять трудовую деятельность согласно полученной квалификации.

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