Абитуриенты — айтишники вузов Тюмени могут заключить договор на целевое обучение

В соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2024 №555, гражданин, заключивший договор о целевом обучении, обязан освоить образовательную программу и в течение не менее 3 лет осуществлять трудовую деятельность согласно полученной квалификации.