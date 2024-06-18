Власти планируют отремонтировать бульвар, на состояние которого жаловались тюменцы

Posted 18 июня, 09:35
Published 18 июня, 09:35
Modified 18 июня, 09:37
Updated 18 июня, 09:37
В Тюмени отремонтируют детские игровые площадки на Сказочном бульваре. Сейчас власти ищут подрядчика, начальная цена контракта — 19 миллионов рублей, указано на Госзакупках.
Горожане неоднократно жаловались на состояние статуэток, прогулочной зоны и игровых площадок на бульваре. Когда объект будет отремонтирован — не уточняется.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перекроют часть улицы Профсоюзной. Там пройдет ремонт трубопровода.