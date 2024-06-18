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Posted 18 июня, 09:35

Published 18 июня, 09:35

Modified 18 июня, 09:37

Updated 18 июня, 09:37

В Тюмени планируют отремонтировать Сказочный бульвар

Власти планируют отремонтировать бульвар, на состояние которого жаловались тюменцы

18 июня 2024, 09:35
Фото: 1MI.

В Тюмени планируют отремонтировать Сказочный бульвар

В Тюмени ищут подрядчика, который займется ремонтом Сказочного бульвара. На проведение работ ему готовы выделить 19 миллионов рублей.

В Тюмени отремонтируют детские игровые площадки на Сказочном бульваре. Сейчас власти ищут подрядчика, начальная цена контракта — 19 миллионов рублей, указано на Госзакупках.

Горожане неоднократно жаловались на состояние статуэток, прогулочной зоны и игровых площадок на бульваре. Когда объект будет отремонтирован — не уточняется.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перекроют часть улицы Профсоюзной. Там пройдет ремонт трубопровода.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Детская площадка#Госзакупка
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