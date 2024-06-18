Тюменские дольщики получили квартиры спустя пять лет

Ранее «Наш город» сообщал, что за последний месяц вторичное жилье в Тюмени подорожало на 0,3% — до 114 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год «вторичка» подорожала на 9,8%, а в мае ее средняя стоимость составила 5.8 миллиона рублей.