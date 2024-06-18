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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Тюменские дольщики получили квартиры спустя пять лет

Тюменские дольщики получили квартиры спустя пять лет

18 июня 2024, 10:50
Фото: Прокуратура Тюменской области
После вмешательства прокуратуры дольщики Тюмени смогли получить свои квартиры, которых ждали пять лет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о жилом комплексе «Северный квартал». Застройщик с одноименным названием начал строительство в 2018 году, однако, через год оно фактически остановилось.

«Прокуратура области приняла комплекс мер в защиту прав дольщиков: руководителю направлялись предостережения, вносились представления об устранении нарушений закона. В прокуратуре проводились межведомственные совещания по вопросу завершения строительства домов», — рассказали в региональной прокуратуре.

Микрорайон достраивалась другой застройщик. В новые квартиры заселились 136 дольщиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последний месяц вторичное жилье в Тюмени подорожало на 0,3% — до 114 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год «вторичка» подорожала на 9,8%, а в мае ее средняя стоимость составила 5.8 миллиона рублей.

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