Тюменские дольщики получили квартиры спустя пять лет

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Речь идет о жилом комплексе «Северный квартал». Застройщик с одноименным названием начал строительство в 2018 году, однако, через год оно фактически остановилось.
«Прокуратура области приняла комплекс мер в защиту прав дольщиков: руководителю направлялись предостережения, вносились представления об устранении нарушений закона. В прокуратуре проводились межведомственные совещания по вопросу завершения строительства домов», — рассказали в региональной прокуратуре.
Микрорайон достраивалась другой застройщик. В новые квартиры заселились 136 дольщиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последний месяц вторичное жилье в Тюмени подорожало на 0,3% — до 114 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год «вторичка» подорожала на 9,8%, а в мае ее средняя стоимость составила 5.8 миллиона рублей.