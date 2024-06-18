РЭО подключил МФЦ для экопросвещения россиян

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность экологического просвещения населения для реформы отрасли обращения с ТКО и построения экономики замкнутого цикла. Без осознанного потребления инвестиции в отраслевую инфраструктуру будут менее эффективными, так как решение этих задач требует участия каждого жителя страны. Команда РЭО старается проводить экологическое просвещение граждан в удобные моменты, включая время ожидания в многофункциональных центрах.