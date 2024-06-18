nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

РЭО подключил МФЦ для экопросвещения россиян

РЭО подключил МФЦ для экопросвещения россиян

18 июня 2024, 12:59
Фото: 1MI
Жители одиннадцати регионов России могут получить полезную информацию об осознанном потреблении, посещая многофункциональные центры «Мои документы». В этих МФЦ Российский экологический оператор разместил соответствующие видеоролики.

Материалы посвящены переработке отходов и необходимости сортировки мусора. Кроме этого, в своих роликах РЭО затрагивает проблему вредного влияния одноразовых пластиковых изделий на окружающую среду, сообщают newsnn.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность экологического просвещения населения для реформы отрасли обращения с ТКО и построения экономики замкнутого цикла. Без осознанного потребления инвестиции в отраслевую инфраструктуру будут менее эффективными, так как решение этих задач требует участия каждого жителя страны. Команда РЭО старается проводить экологическое просвещение граждан в удобные моменты, включая время ожидания в многофункциональных центрах.

В арсенале РЭО — крупный медиабанк с материалами по экологическому просвещению, включая 38 видеороликов о твердых коммунальных отходах.

Трансляция роликов РЭО осуществляется в многофункциональных центрах следующих регионов: Республика Коми, Мордовия, Дагестан, Подмосковье. С материалами могут ознакомиться посетители МФЦ Калужской, Тверской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Кировской, Смоленской областей и Красноярского края.

В МФЦ этих регионов также показывают социальную рекламу на тему охраны окружающей среды. По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, компания планирует расширить трансляцию своих видеороликов на многофункциональные центры всех регионов Российской Федерации.

Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Сегодня, 07:34
Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек
Сегодня, 13:38
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Сегодня, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Сегодня, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Сегодня, 08:56
«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых
Сегодня, 12:11