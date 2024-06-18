РЭО подключил МФЦ для экопросвещения россиян

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Материалы посвящены переработке отходов и необходимости сортировки мусора. Кроме этого, в своих роликах РЭО затрагивает проблему вредного влияния одноразовых пластиковых изделий на окружающую среду, сообщают newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность экологического просвещения населения для реформы отрасли обращения с ТКО и построения экономики замкнутого цикла. Без осознанного потребления инвестиции в отраслевую инфраструктуру будут менее эффективными, так как решение этих задач требует участия каждого жителя страны. Команда РЭО старается проводить экологическое просвещение граждан в удобные моменты, включая время ожидания в многофункциональных центрах.
В арсенале РЭО — крупный медиабанк с материалами по экологическому просвещению, включая 38 видеороликов о твердых коммунальных отходах.
Трансляция роликов РЭО осуществляется в многофункциональных центрах следующих регионов: Республика Коми, Мордовия, Дагестан, Подмосковье. С материалами могут ознакомиться посетители МФЦ Калужской, Тверской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Кировской, Смоленской областей и Красноярского края.
В МФЦ этих регионов также показывают социальную рекламу на тему охраны окружающей среды. По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, компания планирует расширить трансляцию своих видеороликов на многофункциональные центры всех регионов Российской Федерации.