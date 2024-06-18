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Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Власти Тюмени заработали на наружной рекламе 110 миллионов рублей

Реклама на билбордах принесла в бюджет Тюмени 110 миллионов рублей

18 июня 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney

Власти Тюмени заработали на наружной рекламе 110 миллионов рублей

За прошлый год в Тюмени было выдано 427 разрешений на размещение рекламы. 44 ранее выданных разрешения были аннулированы.

В 2023 году за счет размещения наружной рекламы бюджет Тюмени пополнился на 110 миллионов рублей. За год было выдано 427 разрешений на размещение рекламы, 44 ранее выданных разрешения были аннулированы. Кроме того, были демонтированы 465 незаконных рекламных конструкций, сообщил директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Для сохранения архитектурного облика Тюмени в схему размещения наружной рекламы были внесены изменения. Так, территорию города разделили на четыре зоны. В исторической части предусмотрено размещение рекламных конструкций малого формата, в центральной допускается установка ситибордов, в части города от центральной до объездной дороги разрешено размещение конструкций формата на 4 и 6 метров, а на территории вдоль объездной возможна установка конструкций большого формата, пишет «Тюменская линия».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появятся новые платные парковки. Они будут организованы на десяти улицах.

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