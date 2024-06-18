Реклама на билбордах принесла в бюджет Тюмени 110 миллионов рублей

Для сохранения архитектурного облика Тюмени в схему размещения наружной рекламы были внесены изменения. Так, территорию города разделили на четыре зоны. В исторической части предусмотрено размещение рекламных конструкций малого формата, в центральной допускается установка ситибордов, в части города от центральной до объездной дороги разрешено размещение конструкций формата на 4 и 6 метров, а на территории вдоль объездной возможна установка конструкций большого формата, пишет «Тюменская линия».