«Прикамский картон» ПЦБК получил КЭР от Росприроднадзора на семь лет

Отмечается, что Пермская ЦБК строго соблюдает все экологические стандарты и активно участвует в национальном проекте «Экология». За последние годы предприятие провело значительную модернизацию своих мощностей, в том числе ввело в эксплуатацию локальные очистные сооружения и новый водовыпуск. В этом году ПЦБК стала первым целлюлозно-бумажным комбинатом в России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.