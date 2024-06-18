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«Прикамский картон» ПЦБК получил КЭР от Росприроднадзора на семь лет

«Прикамский картон» ПЦБК получил КЭР от Росприроднадзора на семь лет

18 июня 2024, 10:22
Фото: пресс-служба ПЦБК
Входящее в группу предприятий «ПЦБК» ООО «Прикамский картон» получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора.

Этот документ, предусмотренный законом «Об охране окружающей среды», заменяет ранее действовавшие разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов.

В КЭР содержатся правила по охране окружающей среды, основанные на принципах наилучших доступных технологий. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова напомнила, что к концу года все предприятия, оказывающие существенное влияние на экологию, должны стать обладателями этого документа. Если же призыв будет проигнорирован, наказанием станет крупный штраф или временная остановка деятельности, пишет properm.ru.

Администрация ПЦБК сообщила, что подготовка к получению КЭР велась с 2021 года. Подготовительные работы включали детальную инвентаризацию отходов, оценку экологической эффективности и другие мероприятия. Соответствующие документы были согласованы с профильными федеральными и региональными структурами.

Комплексное экологическое разрешение для ПЦБК было выдано 11 июня, оно будет действовать в течение 7 лет. Компании в ближайшие 4 года предстоит установить автоматическую систему мониторинга выбросов и сбросов с онлайн-передачей данных в Росприроднадзор.

Отмечается, что Пермская ЦБК строго соблюдает все экологические стандарты и активно участвует в национальном проекте «Экология». За последние годы предприятие провело значительную модернизацию своих мощностей, в том числе ввело в эксплуатацию локальные очистные сооружения и новый водовыпуск. В этом году ПЦБК стала первым целлюлозно-бумажным комбинатом в России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.

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