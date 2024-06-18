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В Тобольске для переправы через Иртыш закупят новые паромы

После обращения к Путину для Тобольска закупят новые паромы

18 июня 2024, 08:15
Фото: Максим Афанасьев / Телеграм

В Тобольске для переправы через Иртыш закупят новые паромы

Местные жители были возмущены прекращением работы парома и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Их просьба была услышана, но новые паромы появятся только к 2027 году.

В Тобольске после жалоб жителей Левобережья закупят новые паромы. Глава города Максим Афанасьев сообщил, что возможность переправляться на них через Иртыш появится у людей в 2027 году.

«Губернатор поддержал наши планы по покупке новых паромов, деньги выделены, осуществляем закупку. Сроки определены с учетом всех стадий проектирования и производства работ», — рассказал Афанасьев.
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На новых паромах будут места для 12-16 машин. Отдельное помещение для пассажиров, оборудованное кондиционером, обогревом и зарядками для телефонов, будет вмещать до 30 человек.

Паромное сообщение было прекращено в конце ноября 2023 года, из-за чего жители Левобережья оказались отрезаны от города. В администрации заявили, что паром сняли из-за резкого поднятия уровня воды, но людям этот аргумент не показался достаточно убедительным. Тогда они записали видеообращение к властям, в том числе и к президенту Владимиру Путину.

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Ранее «Наш город» писал, что владельцы коттеджей в Перевалово пожаловались на отсутствие электричества. Из-за этого они не могут переехать в свое жилье.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Жалобы#Закупки#Тобольск#Максим Афанасьев#Иртыш#Переправа#Паром
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