После обращения к Путину для Тобольска закупят новые паромы

Паромное сообщение было прекращено в конце ноября 2023 года, из-за чего жители Левобережья оказались отрезаны от города. В администрации заявили, что паром сняли из-за резкого поднятия уровня воды, но людям этот аргумент не показался достаточно убедительным. Тогда они записали видеообращение к властям, в том числе и к президенту Владимиру Путину.