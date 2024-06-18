После обращения к Путину для Тобольска закупят новые паромы

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Тобольске после жалоб жителей Левобережья закупят новые паромы. Глава города Максим Афанасьев сообщил, что возможность переправляться на них через Иртыш появится у людей в 2027 году.
«Губернатор поддержал наши планы по покупке новых паромов, деньги выделены, осуществляем закупку. Сроки определены с учетом всех стадий проектирования и производства работ», — рассказал Афанасьев.
На новых паромах будут места для 12-16 машин. Отдельное помещение для пассажиров, оборудованное кондиционером, обогревом и зарядками для телефонов, будет вмещать до 30 человек.
Паромное сообщение было прекращено в конце ноября 2023 года, из-за чего жители Левобережья оказались отрезаны от города. В администрации заявили, что паром сняли из-за резкого поднятия уровня воды, но людям этот аргумент не показался достаточно убедительным. Тогда они записали видеообращение к властям, в том числе и к президенту Владимиру Путину.
Ранее «Наш город» писал, что владельцы коттеджей в Перевалово пожаловались на отсутствие электричества. Из-за этого они не могут переехать в свое жилье.