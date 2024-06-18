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В Тюмени сливочное масло стало лидером по росту цен

Лидером по росту цен в Тюмени стало сливочное масло

18 июня 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Тюмени сливочное масло стало лидером по росту цен

За полгода сливочное масло подорожало на 6,1%. На данный момент его средняя стоимость составляет 931.3 рубля за килограмм.

В Тюмени лидером по росту цен в мае стало сливочное масло. С декабря оно подорожало на 6,1%, а средняя стоимость одного килограмма достигла 931.3 рубля. В целом рост цен за последние полгода составил 2,4%: непродовольственные товары подорожали на 2,3%, продукты — на 1,6%, тарифы и услуги — на 3,8%, сообщили в Тюменьстате.

Кроме сливочного масла, подорожали и другие продукты: сахар — на 5,7%, хлеб — на 4%, молоко — на 3,5%, рыба — на 3,3%, сыр — на 2,8%, овощи и фрукты — на 2,4%. Есть и продукты, цены на которые снизились. В их числе подсолнечное масло — на 6,1%, яйца — на 5,6% и макароны — на 1,2%.

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Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали табачные изделия — на 6,6%, парфюмерия — на 5,7%, мебель — на 5,4% и лекарства — на 4,4%. Подешевели трикотаж — на 3%, бытовая химия — на 2,7% и обувь — на 1,7%. Из услуг заметнее всего выросли цены на зарубежный туризм — на 20,1%, услуги банков — на 13,6%, отдых в санаториях — на 7,8% и дошкольное воспитание — на 6,7%.

Ранее «Наш город» писал, что из-за жары тюменские таксисты установили повышенные тарифы на поездки. Горожане не могут сэкономить даже на тарифе «вместе».

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