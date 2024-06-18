Лидером по росту цен в Тюмени стало сливочное масло

Кроме сливочного масла, подорожали и другие продукты: сахар — на 5,7%, хлеб — на 4%, молоко — на 3,5%, рыба — на 3,3%, сыр — на 2,8%, овощи и фрукты — на 2,4%. Есть и продукты, цены на которые снизились. В их числе подсолнечное масло — на 6,1%, яйца — на 5,6% и макароны — на 1,2%.