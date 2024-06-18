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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

На смену «Криптохомяку» тюменцы нашли новое «выгодное» развлечение

Хомяка убьет банан. На смену «Криптохомяку» приходит новое «выгодное» развлечение

18 июня 2024, 12:07
Фото: 1MI

На смену «Криптохомяку» тюменцы нашли новое «выгодное» развлечение

Пока очень многие жители страны подсели на «Криптохомяка», игра в которого сулит несметные богатства в виде криптовалюты, другие жители не только страны, но и мира нашли более любопытную альтернативу. Игру «Banana», вышедшую на платформе для ПК «Steam».

Информацию о новом выгодном тренде передает портал «Новая Хакасия». По сути, игра про банан — это «Кликер». Все суть геймплея заключается в нажать на банан определенное количество раз. Чем больше — тем лучше. При этом счетчик обновляется при выходе из игры, поэтому результаты приходится набивать заново при каждом возвращении в кликер.

Сейчас игра про банан рвет все чарты платформы «Steam». А в нем средний онлайн в сутки насчитывает около 40 миллионов пользователей. Онлайн же в игре о банане перевалил за 761 тысячу человек. Это больше чем у самых популярных в сервисе «Counter-Strike» и «Dota 2».

Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
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Фото: steamcharts.com

Банан приносит деньги?

Если известный Hamster Kombat имеет какое-то подобие разнообразия, то игра про банан не имеет вообще ничего, кроме банана на экране, на который нужно нажимать. Выглядит это откровенно халтурно и неинтересно.

Однако причина сидеть в игре у людей есть. Они надеются на ней заработать. И здесь возможность получить какие-то деньги менее фантомная, чем в «Хомяке».

Все дело в торговой площадке сервиса. Здесь предметы из игр можно выставлять на продажу за реальные деньги. А трата времени на игру про банан предполагает выпадение предметов, которые можно продать. Правда вот, выгоды из этого, особо не будет

Предметы, которые могут выпасть игрокамПредметы, которые могут выпасть игрокам
Предметы, которые могут выпасть игрокам
Фото: steam

Банан выгодней?

Но вот вопрос в выгоде банана крайне сомнительный. Дело в том, что многие рассчитывают при очень долгой игре выбить себе редкие бананы и продать их за несколько сотен евро. Однако, выпадают такие предметы, можно сказать, никогда. Шансы микроскопические.

Обычные бананы, которые выпадают часто, никому не нужны и валяются на торговой площадке по цене минимального курса. Да, это может быть лучше криптовалюты, которая, возможно станет дорогой когда-нибудь, но вот уйти в плюс на бананах тоже вряд ли получится.

Фото: скрин-шот популярной игры

Что будет дальше?

Пользователи платформы, не вошедшие в тренд по банану, просят забанить эту игру и удалить ее с сервиса руководство Steam — компанию Valve. В свое время она боролась с такими халтурными играми, сделанными для получения быстрой выгоды при их продаже. Но здесь все может сложиться иначе, ведь с каждой сделки на торговой площадке компания берет процент себе.

Победит ли хомяка банан — пока неясно. Ведь тот уже привлек себе миллионы пользователей, причем тех, кто даже не играет в игры и не знает, что такое Steam. При этом сам хомяк уже оказался под угрозой. Из-за подростка в Тюмени, который погиб в ванной, играя в Хомяка на ситуацию с игрой обратила внимание Екатерина Мизулина, всерьез задумавшись о том, чтобы запретить этот проект.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Бананы
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