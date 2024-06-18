Хомяка убьет банан. На смену «Криптохомяку» приходит новое «выгодное» развлечение

Победит ли хомяка банан — пока неясно. Ведь тот уже привлек себе миллионы пользователей, причем тех, кто даже не играет в игры и не знает, что такое Steam. При этом сам хомяк уже оказался под угрозой. Из-за подростка в Тюмени, который погиб в ванной, играя в Хомяка на ситуацию с игрой обратила внимание Екатерина Мизулина, всерьез задумавшись о том, чтобы запретить этот проект.