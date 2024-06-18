Хомяка убьет банан. На смену «Криптохомяку» приходит новое «выгодное» развлечение

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Информацию о новом выгодном тренде передает портал «Новая Хакасия». По сути, игра про банан — это «Кликер». Все суть геймплея заключается в нажать на банан определенное количество раз. Чем больше — тем лучше. При этом счетчик обновляется при выходе из игры, поэтому результаты приходится набивать заново при каждом возвращении в кликер.
Сейчас игра про банан рвет все чарты платформы «Steam». А в нем средний онлайн в сутки насчитывает около 40 миллионов пользователей. Онлайн же в игре о банане перевалил за 761 тысячу человек. Это больше чем у самых популярных в сервисе «Counter-Strike» и «Dota 2».
Если известный Hamster Kombat имеет какое-то подобие разнообразия, то игра про банан не имеет вообще ничего, кроме банана на экране, на который нужно нажимать. Выглядит это откровенно халтурно и неинтересно.
Однако причина сидеть в игре у людей есть. Они надеются на ней заработать. И здесь возможность получить какие-то деньги менее фантомная, чем в «Хомяке».
Все дело в торговой площадке сервиса. Здесь предметы из игр можно выставлять на продажу за реальные деньги. А трата времени на игру про банан предполагает выпадение предметов, которые можно продать. Правда вот, выгоды из этого, особо не будет
Но вот вопрос в выгоде банана крайне сомнительный. Дело в том, что многие рассчитывают при очень долгой игре выбить себе редкие бананы и продать их за несколько сотен евро. Однако, выпадают такие предметы, можно сказать, никогда. Шансы микроскопические.
Обычные бананы, которые выпадают часто, никому не нужны и валяются на торговой площадке по цене минимального курса. Да, это может быть лучше криптовалюты, которая, возможно станет дорогой когда-нибудь, но вот уйти в плюс на бананах тоже вряд ли получится.
Пользователи платформы, не вошедшие в тренд по банану, просят забанить эту игру и удалить ее с сервиса руководство Steam — компанию Valve. В свое время она боролась с такими халтурными играми, сделанными для получения быстрой выгоды при их продаже. Но здесь все может сложиться иначе, ведь с каждой сделки на торговой площадке компания берет процент себе.
Победит ли хомяка банан — пока неясно. Ведь тот уже привлек себе миллионы пользователей, причем тех, кто даже не играет в игры и не знает, что такое Steam. При этом сам хомяк уже оказался под угрозой. Из-за подростка в Тюмени, который погиб в ванной, играя в Хомяка на ситуацию с игрой обратила внимание Екатерина Мизулина, всерьез задумавшись о том, чтобы запретить этот проект.