Где лучше остановиться туристу в соло-путешествии по Бали

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Остров Бали пользуется наибольшей популярностью у туристов среди остальных индонезийских островов. Кроме традиционного пляжного отдыха на Бали можно поближе познакомиться с местной культурой и обычаями. Об этом пишет newia.ru.
Лучший период для отдыха на Бали — это сухой сезон, который длится с мая по октябрь.
Заранее стоит знать, что на острове часто встречаются различные инфекционные болезни: гепатит А, гепатит В, бешенство, а также брюшной тиф.
Нельзя не упомянуть, что между РФ и Индонезией прямого авиасообщения нет, поэтому необходимо готовиться к перелету с пересадкой в Китае, Турции, ОАЭ. Туристы из Российской Федерации могут получить визу по прилете в аэропорт Бали.
Чтобы ощутить дух Бали, следует побывать в деревне Чангу и посетить пляжные клубы La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club.
Любителям морского экстрима по душе придется район Улувату, расположенный на юге острова. Кроме того, здесь можно заняться йогой или сходить на местный рынок. В городе Убуд можно заглянуть в художественные галереи, посмотреть скульптуры, батик и др.