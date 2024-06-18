Где лучше остановиться туристу в соло-путешествии по Бали

Нельзя не упомянуть, что между РФ и Индонезией прямого авиасообщения нет, поэтому необходимо готовиться к перелету с пересадкой в Китае, Турции, ОАЭ. Туристы из Российской Федерации могут получить визу по прилете в аэропорт Бали.