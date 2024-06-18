Банк ДОМ. РФ и Группа компаний СБК профинансируют строительство жилья в Тюмени

«Мы давно и плодотворно работаем с ГК СБК, — в портфеле нашего банка уже есть 2 договора с застройщиком совокупным лимитом кредитования 3,5 млрд руб. Новое соглашение позволит нам укрепить сотрудничество и выйти на новый уровень проектного финансирования Тюменской области. В целом в регионе на сегодняшний день портфель банка по кредитованию застройщиков составляет 263 млрд руб., с нашим финансовым участием строится уже почти 5 млн кв. метров жилья», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.