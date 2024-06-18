Банк ДОМ. РФ и Группа компаний СБК профинансируют строительство жилья в Тюмени

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
На привлеченные средства будут построены дома общей площадью 25 тыс. кв. метров.
Документ на площадке форума подписали вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев и один из инвесторов ГК СБК Александр Мильченко. Жилой комплекс «Плеханово» на 520 квартир будет построен на участке площадью 4,2 га, полученном застройщиком по итогам аукциона «за долю», проведенного ДОМ.РФ в 2023 году. Срок реализации проекта — 2028 г. Участок под застройку находится в 7 километрах от центра Тюмени. Вблизи от будущего жилого комплекса расположены 4 школы, детские сады, торговые центры.
В жилом комплексе планируется обустроить детские и спортивные площадки, разместить объекты инфраструктуры, провести благоустройство и озеленение.
«Мы давно и плодотворно работаем с ГК СБК, — в портфеле нашего банка уже есть 2 договора с застройщиком совокупным лимитом кредитования 3,5 млрд руб. Новое соглашение позволит нам укрепить сотрудничество и выйти на новый уровень проектного финансирования Тюменской области. В целом в регионе на сегодняшний день портфель банка по кредитованию застройщиков составляет 263 млрд руб., с нашим финансовым участием строится уже почти 5 млн кв. метров жилья», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.
«Подписанное соглашение с Банком ДОМ.РФ открывает перспективы сотрудничества в реализации нового проекта ГК СБК. При поддержке банка наша компания ранее успешно реализовала проекты строительства таких объектов, как ЖК „Облака“, ЖК „Ленинград“. Новый проект „Плеханово“ будет построен в три очереди. При проектировании и строительстве мы будем руководствоваться главными принципами ГК СБК — использовать качественные строительные материалы, в том числе собственного производства, осуществлять современный подход к благоустройству территории, создавать уникальные архитектурные и дизайнерские решения», — отметил инвестор ГК СБК Александр Мильченко.