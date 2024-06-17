Заболеваемость сальмонеллезом в Тюменской области выросла на 35%

В Тюменской области заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35,1% за год. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2023 году показатель заболеваемости составил 22.7 случая на 100 тысяч населения, в то время как в 2021 году на это же количество населения приходилось 16.8 случая.