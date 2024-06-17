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Posted 17 июня, 08:35

Published 17 июня, 08:35

Modified 17 июня, 08:37

Updated 17 июня, 08:37

В Тюменской области заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35%

Заболеваемость сальмонеллезом в Тюменской области выросла на 35%

17 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI.

В Тюменской области заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35%

Показатель заболеваемости составил 22.7 случая на 100 тысяч населения. Большая часть заболевших — дети.

В Тюменской области заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35,1% за год. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2023 году показатель заболеваемости составил 22.7 случая на 100 тысяч населения, в то время как в 2021 году на это же количество населения приходилось 16.8 случая.

В 85% случаев сальмонеллез был выявлен у жителей городов. При этом среди всех заболевших 59,8% — дети в возрасте до 14 лет. Чаще всего инфекцию выявляют у детей в возрасте 1-2 лет.

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Ранее «Наш город» писал, что от укусов клещей пострадали уже более 8 тысяч жителей Тюменской области. Из них 1.5 тысячи — дети.

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