«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Многие горожане говорят прямо, что им некомфортно находиться рядом с женщинами, которые одеты слишком откровенно. В частности такое мнение относится к тюменкам, которые носят очень короткие шорты или топы с большим декольте.
«Сначала голые попы, потом голые сиськи и письки. Потом вонючие тряпки, немытые тела. И это разве норма? Мне вот противно, когда в общественном транспорте ко мне, пусть и случайно, кто-то прикасается голой кожей. А вам будет приятно сидеть на стуле в кафе после какой-то голопопой мамзель? Такую вульгарную „одежду“ и пренебрежение к нормам морали позволят себе только те, у кого рабочим остался только орган между ног», — выражают свое менее тюменцы.
Феминистка Милана Романова обратила внимание на то, что чаще такие едкие комментарии пишут женщины. А некоторые мужчины, напротив, защищали откровенно одетых дам, аргументируя это тем, что люди в такую жару должны попросту выжить, а как они одеты — их личное дело. Среди мужчин были авторы похабных и крайне оскорбительных комментариев, но они кратно проигрывали численности аналогичных высказываний от дам.
«Многие думают, что феминизм — это про противостояние мужчины и женщины. Но это не так. Мы видим ярое проявление мизогинии (неприязни к женщинам — прим.ред.), которое очень характерно нашим женщинам», — отмечает феминистка.
Романова говорит о том, что зачастую от мизогинии страдают женщины в возрасте от 30 лет и старше. Во многом такая реакция вызвана патриархальными устоями и стремлением конкурировать с другими женщинами за мужское внимание.
Также Милана Романова подчеркнула, что, по ее опыту, еще ни разу не оскорбляли и не травили мужчин, которые ходят по улицам без футболок или в сетчатых майках. Почему-то мужчинам разрешено оголяться больше, чем женщинам, даже обтягивающие вещи на мужчина общество принимает, а женщин за это также часто осуждают.
«Самая больная тема многих женщин летом — это нижнее белье. На улице хара, но общество вынуждает тебя надеть плотный лифчик, чтобы ничего не торчало. При том мужчинам, у которых тоже есть соски, обтягиваться можно. Почему мы висящие мужские груди принимаем, а женские осуждаем? Почему мужчине можно снять футболку на улице, а девушке надеть короткие шорты и топ — нельзя?», — задается вопросами Романова.
Феминистка считает, что летом особенно ярко подсвечиваются двойные стандарты тюменцев. Ситуация обостряется, когда женщинам буквально начинают угрожать, комментируя их открытые наряды. Многие считают, что подобное может стать причиной нарушения половой неприкосновенность человека.
«Люди пишут, мол, пусть потом не удивляются, что ее изнасиловали. Я заметила, что эти люди часто верующие. Но в Библии указано: „если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя“. А потому поведение преступников и других людей, которые не могут себя контролировать, не должны определять стандарты женского внешнего вида и гардероба», — уверена тюменка.
Романова также отмечает, что раздетым мужчинам на улице никто ничего подобного не говорит. Женщины не подходят к оголившим торс тюменцам и не трогают их, не выкрикивают похабные словечки, тогда как в сторону женщин подобное встречается повсеместно.
Свободную и открытую одежду на девушках необходимо нормализовать, однако Романова подчеркивает, что все должно быть в рамках закона и порядка.
«Конечно люди не должны ходить по улицам голыми. Но если вас смущают шорты из-под которых вы видите часть ягодицы — это ваша проблема. Если вы как-то негативно реагируете на выпирающие соски — это тоже ваша проблема», — настаивает девушка.
Причем она не призывает мужчин начать одеваться более закрыто и отказываться от любимых мужчинами старшего возраста сетчатых маек. Если человеку в этом комфортно и он не нарушает общественный порядок, то никакого осуждения быть не должно. Однако важно нормализовать аналогичные условия и для женщин. Феминистка планирует добиваться того, чтобы вслед тюменкам в открытой одежде не кричали что-то похотливое или оскорбительное.