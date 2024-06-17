«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах

Также Милана Романова подчеркнула, что, по ее опыту, еще ни разу не оскорбляли и не травили мужчин, которые ходят по улицам без футболок или в сетчатых майках. Почему-то мужчинам разрешено оголяться больше, чем женщинам, даже обтягивающие вещи на мужчина общество принимает, а женщин за это также часто осуждают.