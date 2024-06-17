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Posted 17 июня, 12:18

Published 17 июня, 12:18

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Тюменскую область по программе переселения переехала соцпедагог из Казахстана

В Тюменскую область по программе переселения переехала соцпедагог из Казахстана

17 июня 2024, 12:18
Фото: 1MI
Уже более 10 лет в Тюменской области действует программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Чаще всего они выбирают для постоянного места проживания Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск, где для них есть жилье и работа, сообщает департамент труда региона.
Галина КирилловаГалина Кириллова
Галина Кириллова
Фото: сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области

Программа переселения соотечественников дает уникальную возможность вернуться на Родину, начать новую жизнь и реализовать свои мечты. Тюменская область с ее развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и гостеприимным населением станет идеальным местом для каждого, кто решится на этот шаг.

Галина Кириллова поделилась своим опытом переезда из Казахстана в село Казанское, отметив, что ни разу не пожалела о своем решении. Девушка устроилась социальным педагогом в сельскую школу.

«Жителям Казанского огромное спасибо за теплую встречу. Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также коллектива школы, где я работаю, адаптация на новом месте прошла легко и безболезненно», — рассказала Галина.

Программа переселения соотечественников в Тюменскую область успешно реализуется с 2013 года. За это время регион принял более трех тысяч переселенцев и членов их семей. Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Среди наиболее популярных мест для вселения в 2024 году можно выделить: Ялуторовск, Заводоуковский городской округ, Ишим.

— Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Для участия в программе необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в один из пунктов приема. Полная информация о программе размещена на сайте «Переселение соотечественников в Тюменскую область». Консультацию можно получить в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону (3452) 42-60-33, 42-61-26.

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