В Тюменскую область по программе переселения переехала соцпедагог из Казахстана

— Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.