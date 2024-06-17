В Тюмени отметили 35-летие уникального «Егорки»

Это был все тот же ТС-350 с небольшими модификациями. В основном «Егорку» покупал «Газпром» для своих северных месторождений, где его ценили за надежность и неприхотливость. Удалось выпустить около 170 единиц, прежде чем производство снова остановилось. На ТМЗ решили направить ресурсы на работу с газотурбинными двигателями для нефтегазового сектора, и на сборку шестиколесной самоходной тележки уже не хватало ни людей ни времени.