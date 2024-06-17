В Тюмени отметили 35-летие уникального «Егорки»

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35 лет назад на Тюменском моторном заводе начали производить ТС-350 — уникальный шестиколесный мини-трактор, который разработали сами сотрудники предприятия. Об истории уникального транспорта рассказали в издании «Вслух.ru».
ТС-350 или, как его назвали, «Егорка» появился случайно. На предприятии вышли из строя почти все электрокары, а покупка новых постоянно откладывалась. Сотрудникам завода нужно было быстро найти замену, и они решили создать собственный транспорт, который мог бы помогать им в работе. Так родилась самоходная шестиколесная тележка ТС-350. Да, формально этот мини-трактор не считается транспортным средством, и на момент начала производства для управления техникой водительские права не требовались.
Руководство ТМЗ быстро поняло, что у «Егорки» есть потенциал, и запустило конвейерную сборку на базе цеха №49. Производили мини-трактор из деталей собственного производства, за исключением двигателя, ремней, шин и светоотражателей — их закупали у партнеров.
На новую технику оформили патент и начали продавать по всей стране. С 1989 по середину 1990-х годов предприятие выпустило больше 20 тысяч единиц, часть даже ушла на экспорт. «Егорка» пользовался большой популярностью среди жителей деревень, для которых эта шестиколесная тележка стала незаменимым помощником.
На несколько лет сборка «Егорки» прекратилась и возобновилась лишь в начале 2000-х годов, когда экономическая ситуация на ТМЗ улучшилась благодаря сотрудничеству с нефтегазовыми компаниями. Цех №49 задействовать не удалось, так как большая часть оборудования была уничтожена, поэтому сборкой мини-тракторов занялась компания «Газтурбосервис» на своих мощностях.
Это был все тот же ТС-350 с небольшими модификациями. В основном «Егорку» покупал «Газпром» для своих северных месторождений, где его ценили за надежность и неприхотливость. Удалось выпустить около 170 единиц, прежде чем производство снова остановилось. На ТМЗ решили направить ресурсы на работу с газотурбинными двигателями для нефтегазового сектора, и на сборку шестиколесной самоходной тележки уже не хватало ни людей ни времени.
Некоторое время после этого энтузиасты среди работников завода устраивали гонки на ТС-350, но и они прекратились в 2010 году. Завод продолжает использовать свои мини-тракторы, постепенно их модернизируя. В частности, планируют заменить не самые лучшие двигатели УМ3-5 на современные бензиновые.
«Пытаемся модернизировать. Хотели другие двигатели поставить, но пока ещё не идёт. Парень один наш пытается. Как получится, неизвестно. На них же изначально стоят двигателя тихоходные, уфимские. Сейчас их не выпускают. Хотим поставить китайские или какие-то такие, как от мотоблока. Они скоростные, но надо им редукторы специальные подобрать», — рассказал механик Юрий Ярин.
В 2016 году завод в Ирбите начал производить аналоги ТС-350 — ШУС-001 «Фёдор». Это все та же самоходная тележка, но с новым двигателем и гидроприводом ковша.
За годы с момента выпуска энтузиасты постоянно модернизируют и улучшают «Егорку». Сегодня его используют и как вездеход, и как снегоуборочную машину, и как бульдозер, и даже как бетономешалку. Несмотря на простоту конструкции, аналогов у этого мини-трактора до сих пор нет.
Подобная техника могла бы работать не только в сельской местности. Такой мини-трактор мог бы незаменим для мелких задач в строительной и коммунальной отраслях.