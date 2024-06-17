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Posted 17 июня, 13:30

Published 17 июня, 13:30

Modified 17 июня, 13:32

Updated 17 июня, 13:32

Тюменцы ищут человека, потерявшего в подъезде фаллоимитатор

17 июня 2024, 13:30
Жители микрорайона «Ново-Патрушева» ищут владельца фаллоимитатора, который нашли в подъезде.

Находка была обнаружена на улице Константина Посьета, в первом подъезде одной из многоэтажек.

«Кто потерял? Первый подъезд», — лаконично сопроводил свое объявление с фотографией в домовом чате тюменец.

Жители с юмором отреагировали на объявление. В сети это вызвало смех в разговоре между жильцами.

«Товар новый или бывший в употреблении? А где именно лежит? У меня подруга интересуется», — пошутили жители.

Нашелся ли владелец «игрушки» пока неизвестно. Публично в пропаже никто не признался.

Ранее «Наш город» сообщал, что феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топиках.

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