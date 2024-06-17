Тюменцы ищут человека, потерявшего в подъезде фаллоимитатор

Posted 17 июня, 13:30
Published 17 июня, 13:30
Modified 17 июня, 13:32
Updated 17 июня, 13:32
Находка была обнаружена на улице Константина Посьета, в первом подъезде одной из многоэтажек.
«Кто потерял? Первый подъезд», — лаконично сопроводил свое объявление с фотографией в домовом чате тюменец.
Жители с юмором отреагировали на объявление. В сети это вызвало смех в разговоре между жильцами.
«Товар новый или бывший в употреблении? А где именно лежит? У меня подруга интересуется», — пошутили жители.
Нашелся ли владелец «игрушки» пока неизвестно. Публично в пропаже никто не признался.
Ранее «Наш город» сообщал, что феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топиках.