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Posted 17 июня, 13:12

Published 17 июня, 13:12

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Тюмень вошла в топ самых умных городов России

Тюмень вошла в топ самых умных городов России

17 июня 2024, 13:12
Фото: 1MI
Подведены итоги расчёта индекса IQ для 235 городов России. Результаты, по которым Тюмень вошла в своей категории в абсолютные лидеры, были объявлены накануне на пятом Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».
Фото: сайт департамента информатизации ТО

Как пояснили в департаменте информатизации Тюменской области, инндекс «IQ городов» оценивался в четырёх категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры».

В категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона жителей, Тюмень стала лидером, опередив города Владивосток и Севастополь, занявшие второе и третье места соответственно.

Индекс IQ городов оценивает усилия муниципальных и региональных органов власти по эффективности цифровой трансформации городского хозяйства и созданию качественной среды для жизни граждан. Итоговый балл рассчитывается как сумма показателей индекса цифровизации по 15 направлениям, в том числе развитие городской среды, предпринимательство, транспорт, строительство, образование и здравоохранение. Всего в расчете индекса умных городов учитывается более 50 показателей.

Напомним, что Тюменская область участвует в реализации проекта «Умный город» с 2018 года. По итогам прошлых лет Тюмень также занимает лидирующие позиции среди крупных городов России. Так, по итогам 2022 года Тюмень принесла в копилку «Умных» наград приз за 2 место.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Город Тюмень по праву может гордиться своими цифровыми и инженерными решениями по развитию городской инфраструктуры, подтверждая свою позицию как лидера цифровой трансформации. Ежегодный рейтинг Минстроя России лишь свидетельствует о системном и комплектном подходе региона по улучшению качества жизни граждан».

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