Тюмень вошла в топ самых умных городов России

Posted 17 июня, 13:12
Published 17 июня, 13:12
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как пояснили в департаменте информатизации Тюменской области, инндекс «IQ городов» оценивался в четырёх категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры».
В категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона жителей, Тюмень стала лидером, опередив города Владивосток и Севастополь, занявшие второе и третье места соответственно.
Индекс IQ городов оценивает усилия муниципальных и региональных органов власти по эффективности цифровой трансформации городского хозяйства и созданию качественной среды для жизни граждан. Итоговый балл рассчитывается как сумма показателей индекса цифровизации по 15 направлениям, в том числе развитие городской среды, предпринимательство, транспорт, строительство, образование и здравоохранение. Всего в расчете индекса умных городов учитывается более 50 показателей.
Напомним, что Тюменская область участвует в реализации проекта «Умный город» с 2018 года. По итогам прошлых лет Тюмень также занимает лидирующие позиции среди крупных городов России. Так, по итогам 2022 года Тюмень принесла в копилку «Умных» наград приз за 2 место.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Город Тюмень по праву может гордиться своими цифровыми и инженерными решениями по развитию городской инфраструктуры, подтверждая свою позицию как лидера цифровой трансформации. Ежегодный рейтинг Минстроя России лишь свидетельствует о системном и комплектном подходе региона по улучшению качества жизни граждан».