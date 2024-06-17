Тюмень вошла в топ самых умных городов России

Индекс IQ городов оценивает усилия муниципальных и региональных органов власти по эффективности цифровой трансформации городского хозяйства и созданию качественной среды для жизни граждан. Итоговый балл рассчитывается как сумма показателей индекса цифровизации по 15 направлениям, в том числе развитие городской среды, предпринимательство, транспорт, строительство, образование и здравоохранение. Всего в расчете индекса умных городов учитывается более 50 показателей.