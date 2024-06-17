Пятиэтажное здание пытаются продать в Тюмени за 370 миллионов

Со второго по четвертый этажи располагаются помещения под кабинеты/номера площадью от 15 до 35 квадратных метров. Имеются холлы с панорамными окнами под зоны отдыха с видом на ул. Широтная, «Сквер Депутатов», Храм. На пятом этаже можно разметить зимний сад, кофейную зону, тренажерный зал и т. д.