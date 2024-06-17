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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Тюмени за 370 млн рублей продают пятиэтажное здание на Широтной

Пятиэтажное здание пытаются продать в Тюмени за 370 миллионов

17 июня 2024, 05:26
Фото: Авито

В Тюмени за 370 млн рублей продают пятиэтажное здание на Широтной

В Тюмени на продажу выставили новое пятиэтажное здание на улице Широтной. Его площадь превышает 5 тысяч квадратных метров, стоимость составляет 370 миллионов рублей.

По словам владельца, здание можно использовать под гостиницу, медицинское учреждение, офисный центр. На цокольном этаже можно расположить бильярдную, прачечную, сауну или подземный паркинг.

На первом этаже расположен просторный холл, имеется площадь под кафе/ресторан, где предусмотрена разгрузочная зона. Есть помещения для кухонного блока, готовые цеха для приготовления полуфабрикатов.

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Со второго по четвертый этажи располагаются помещения под кабинеты/номера площадью от 15 до 35 квадратных метров. Имеются холлы с панорамными окнами под зоны отдыха с видом на ул. Широтная, «Сквер Депутатов», Храм. На пятом этаже можно разметить зимний сад, кофейную зону, тренажерный зал и т. д.

«Выполнена предчистовая отделка. На каждом этаже установлены лифты премиум — класса. По периметру здания — видеонаблюдение», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают третий этаж офисного центра «Нобель», расположенного на улице Пермякова. Стоимость составляет около 100 миллионов рублей.

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