На Туре заметили паром с людьми в камуфляже. Что случилось?

Как выяснилось поводов для паники нет. В ТВВИКУ «Нашему Городу» пояснили, что в Тюменской области сегодня стартовала военно-патриотическая акция по местам сражений дружины Ермака. 22 курсанта ТВВИКУ с 17 по 21 июня пройдут по маршруту Тюмень — Тобольск. Паром проплывет по Туре, Тоболу и Иртышу.