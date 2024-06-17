На Туре заметили паром с людьми в камуфляже. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
«Проплывал от Профсоюзного моста до Мельникайте. Какая-то военная техника стоит, люди в камуфляже, на носу парома — большая Z», — сообщили обеспокоенные тюменцы.
Как выяснилось поводов для паники нет. В ТВВИКУ «Нашему Городу» пояснили, что в Тюменской области сегодня стартовала военно-патриотическая акция по местам сражений дружины Ермака. 22 курсанта ТВВИКУ с 17 по 21 июня пройдут по маршруту Тюмень — Тобольск. Паром проплывет по Туре, Тоболу и Иртышу.
В населенных пунктах, где будут остановки (Тобольске, селе Покровское и т. д.), организуют военно-патриотические акции на мемориалах воинов, погибших при защите Отечества, выставки современных образцов инженерного вооружения и экипировки. Также военные пообщаются со школьниками.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в Сорокинском и Викуловском районах не могут найти замену собравшемуся на пенсию военному комиссару. Кандидатов на кресло военкома ищут в том числе на сайтах по поиску работы.