Экзоскелет, объединенный с ИИ, поможет людям с ограниченной подвижностью

Согласно статистике, сегодня в мире почти 1,3 млрд людей имеют ограниченные возможности передвижения разной степени выраженности. При этом большинству из них тяжело даже подниматься по лестнице.

Со временем ученые намереваются решить эту проблему с использованием роботизированных экзоскелетов. Инженеры отмечают, что данные устройства, прикрепляемые к телу человека, смогут обеспечить эффективную поддержку с помощью двигателей или иных источников движения. Об этом пишет newkhakasiya.online. Вместе с тем единственной сложностью остается длительный процесс обучения работе с устройством. При этом, чтобы преодолеть эти барьеры, исследователи предложили новую технологию тестирования с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время метод уже испытан для обучения экзоскелета бедра. В итоге было установлено, что использование устройства позволяет уменьшить количество затрачиваемой энергии на ходьбу на 24,4 процента. Со временем этот подход ученые планируют применить и к экзоскелету для коленного или голеностопного суставов.