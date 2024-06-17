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Posted Вчера, 18:56

Published Вчера, 18:56

Modified Вчера, 18:56

Updated Вчера, 18:56

Экзоскелет, объединенный с ИИ, поможет людям с ограниченной подвижностью

Экзоскелет, объединенный с ИИ, поможет людям с ограниченной подвижностью

17 июня 2024, 18:56
Фото: Изображение Midjourney
Согласно статистике, сегодня в мире почти 1,3 млрд людей имеют ограниченные возможности передвижения разной степени выраженности. При этом большинству из них тяжело даже подниматься по лестнице.

Со временем ученые намереваются решить эту проблему с использованием роботизированных экзоскелетов. Инженеры отмечают, что данные устройства, прикрепляемые к телу человека, смогут обеспечить эффективную поддержку с помощью двигателей или иных источников движения. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Вместе с тем единственной сложностью остается длительный процесс обучения работе с устройством. При этом, чтобы преодолеть эти барьеры, исследователи предложили новую технологию тестирования с использованием искусственного интеллекта.

В настоящее время метод уже испытан для обучения экзоскелета бедра. В итоге было установлено, что использование устройства позволяет уменьшить количество затрачиваемой энергии на ходьбу на 24,4 процента.

Со временем этот подход ученые планируют применить и к экзоскелету для коленного или голеностопного суставов.

#Общество
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