В Тюмени пройдет праздничное мероприятие для детей #ДорогиБезДТП

Напомним, в Тюменской области уже более 50 лет действует движение ЮИД — отряды юных инспекторов движения есть почти в каждой школе региона и насчитывают порядка 6 тысяч ребят разного возраста от 8 до 16 лет. Школьники активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения. А региональный конкурс «Безопасное колесо» проводится для ЮИДовцев ежегодно в самом начале летних каникул.