В Тюмени пройдет праздничное мероприятие для детей #ДорогиБезДТП

Posted 16 июня, 12:42
Published 16 июня, 12:42
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В программе — вкусный пломбир и газировки, а также множество активностей, интересных для ребят любого возраста.
Для подростков будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.
Перед стадионом развернутся площадки игры в шахматы, ринг для гладиаторского боя, пройдет «Тотальный экзамен по ПДД» для детей и взрослых, будут представлены выставки военной и ретро-техники, а также современных автомобилей, автопартнер организует для детей праздник с аниматорами и детскими развлечениями.
Также ожидается выступление местных спортсменов-дрифтеров. Они организуют показательные выступления и проведут автограф-сессии.
Напомним, в Тюменской области уже более 50 лет действует движение ЮИД — отряды юных инспекторов движения есть почти в каждой школе региона и насчитывают порядка 6 тысяч ребят разного возраста от 8 до 16 лет. Школьники активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения. А региональный конкурс «Безопасное колесо» проводится для ЮИДовцев ежегодно в самом начале летних каникул.