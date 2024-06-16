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Posted 16 июня, 12:42

Published 16 июня, 12:42

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Тюмени пройдет праздничное мероприятие для детей #ДорогиБезДТП

В Тюмени пройдет праздничное мероприятие для детей #ДорогиБезДТП

16 июня 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские автоинспекторы приглашают детей и их родителей на праздничное мероприятие #ДорогиБезДТП, которое пройдет в День молодежи, 29 июня, на площади у стадиона «Геолог».

В программе — вкусный пломбир и газировки, а также множество активностей, интересных для ребят любого возраста.

Для подростков будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.

Перед стадионом развернутся площадки игры в шахматы, ринг для гладиаторского боя, пройдет «Тотальный экзамен по ПДД» для детей и взрослых, будут представлены выставки военной и ретро-техники, а также современных автомобилей, автопартнер организует для детей праздник с аниматорами и детскими развлечениями.

Также ожидается выступление местных спортсменов-дрифтеров. Они организуют показательные выступления и проведут автограф-сессии.

Напомним, в Тюменской области уже более 50 лет действует движение ЮИД — отряды юных инспекторов движения есть почти в каждой школе региона и насчитывают порядка 6 тысяч ребят разного возраста от 8 до 16 лет. Школьники активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения. А региональный конкурс «Безопасное колесо» проводится для ЮИДовцев ежегодно в самом начале летних каникул.

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