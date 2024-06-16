nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 16 июня, 12:32

Published 16 июня, 12:32

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Тюменский ЦУМ стал центром притяжения для туристов

Тюменский ЦУМ стал центром притяжения для туристов

16 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI
В Тюменском ЦУМе сформировался своеобразный центр притяжения для туристов. Гости областной столицы здесь могут познакомиться с народными промыслами и приобщиться к творчеству на тематических мастер-классах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также туристов и горожан приглашают в летнее время посетить центр Visit Tyumen и музей развития города, которые находятся в здании ЦУМа.

— У нас уже сложилось многолетнее сотрудничество с представителями тюменских народных художественных промыслов и ремёсел, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — По сути, создан туристический центр, когда на одной площадке ЦУМа собрались «Дом ремёсел», «Гильдия мастеров», музей развития Тюмени и центр Visit Tyumen. Каждый из них дополняет друг друга. Уникальные, выполненные в единственном экземпляре изделия мастеров, сувениры, презентация путешествий по Тюменской области и история города. Кроме того, мы видим, как торговые павильоны местных умельцев зачастую превращаются в выставочные. Люди подходят, интересуются, как создаются произведения искусств.

Помимо постоянно действующих павильонов в ЦУМе в июне «Гильдия мастеров» начала проводить мастер-классы в школьных лагерях и непосредственно в мастерских.

— Лето у нас обещает быть очень насыщенным на события. Мы видим, насколько искренен интерес к творчеству наших мастеров. В частности сейчас началось, надеюсь, плодотворное сотрудничество с «Движением первых». Не исключаю, что кто-то из ребят по-настоящему увлечётся творчеством. Ведь ценность изделий от наших мастеров неизменна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел, вкладываем душу в своё дело и готовы передавать наши знания и умения дальше, — говорит руководитель «Гильдии мастеров» Инна Гайдук.

Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
Сегодня, 10:16
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02