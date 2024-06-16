Тюменский ЦУМ стал центром притяжения для туристов

— Лето у нас обещает быть очень насыщенным на события. Мы видим, насколько искренен интерес к творчеству наших мастеров. В частности сейчас началось, надеюсь, плодотворное сотрудничество с «Движением первых». Не исключаю, что кто-то из ребят по-настоящему увлечётся творчеством. Ведь ценность изделий от наших мастеров неизменна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел, вкладываем душу в своё дело и готовы передавать наши знания и умения дальше, — говорит руководитель «Гильдии мастеров» Инна Гайдук.