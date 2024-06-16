Тюменский ЦУМ стал центром притяжения для туристов

Posted 16 июня, 12:32
Published 16 июня, 12:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Также туристов и горожан приглашают в летнее время посетить центр Visit Tyumen и музей развития города, которые находятся в здании ЦУМа.
— У нас уже сложилось многолетнее сотрудничество с представителями тюменских народных художественных промыслов и ремёсел, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — По сути, создан туристический центр, когда на одной площадке ЦУМа собрались «Дом ремёсел», «Гильдия мастеров», музей развития Тюмени и центр Visit Tyumen. Каждый из них дополняет друг друга. Уникальные, выполненные в единственном экземпляре изделия мастеров, сувениры, презентация путешествий по Тюменской области и история города. Кроме того, мы видим, как торговые павильоны местных умельцев зачастую превращаются в выставочные. Люди подходят, интересуются, как создаются произведения искусств.
Помимо постоянно действующих павильонов в ЦУМе в июне «Гильдия мастеров» начала проводить мастер-классы в школьных лагерях и непосредственно в мастерских.
— Лето у нас обещает быть очень насыщенным на события. Мы видим, насколько искренен интерес к творчеству наших мастеров. В частности сейчас началось, надеюсь, плодотворное сотрудничество с «Движением первых». Не исключаю, что кто-то из ребят по-настоящему увлечётся творчеством. Ведь ценность изделий от наших мастеров неизменна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел, вкладываем душу в своё дело и готовы передавать наши знания и умения дальше, — говорит руководитель «Гильдии мастеров» Инна Гайдук.