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Posted 16 июня, 05:15

Published 16 июня, 05:15

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

На веки вечные: тюменский фельдшер сменила работу в городе на сельский ФАП

На веки вечные: тюменский фельдшер сменила работу в городе на сельский ФАП

16 июня 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
В селе Антипино Нижнетавдинского района недавно появился новый фельдшер. Медик с 30-летним стажем приехала сюда из Тюмени и планирует остаться здесь «на веки вечные», цитирует коллегу департамент здравоохранения региона.
Ирина Николаевна ТруханИрина Николаевна Трухан
Ирина Николаевна Трухан
Фото: депздрав ТО/телеграм

Сейчас Ирина Николаевна Трухан работает в здании врачебной амбулатории, но уже совсем скоро переедет в новый модульный ФАП. Здание возводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Я уже посмотрела новый медпункт, радуюсь за пожилых и маломобильных жителей. Для них здесь все удобства, строительство ведется с учетом требований к доступной среде. Мы все с нетерпением ждем новоселья! — делится Ирина Николаевна. — Недалеко от ФАП моя квартира, которую мне предоставили по приезду. Здесь шикарное место, красивая природа, я радуюсь переменам в своей жизни».

Семья Ирины Николаевны осталась в Тюмени. Дети уже взрослые, а супруга она будет навещать на выходных. Если приживусь здесь, а люди на периферии здесь другие, открытые и дружелюбные, то останусь навсегда, на веки вечные.

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