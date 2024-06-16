На веки вечные: тюменский фельдшер сменила работу в городе на сельский ФАП

Posted 16 июня, 05:15
Published 16 июня, 05:15
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сейчас Ирина Николаевна Трухан работает в здании врачебной амбулатории, но уже совсем скоро переедет в новый модульный ФАП. Здание возводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Я уже посмотрела новый медпункт, радуюсь за пожилых и маломобильных жителей. Для них здесь все удобства, строительство ведется с учетом требований к доступной среде. Мы все с нетерпением ждем новоселья! — делится Ирина Николаевна. — Недалеко от ФАП моя квартира, которую мне предоставили по приезду. Здесь шикарное место, красивая природа, я радуюсь переменам в своей жизни».
Семья Ирины Николаевны осталась в Тюмени. Дети уже взрослые, а супруга она будет навещать на выходных. Если приживусь здесь, а люди на периферии здесь другие, открытые и дружелюбные, то останусь навсегда, на веки вечные.