Тюменские музеи учат любить Родину с малых лет

Событие получило название «Россияне о России». Сотрудники ялуторовского музейного комплекса познакомили юных ялуторовчан с произведениями известных российских художников, писателей и поэтов XIX–XX вв., посвященными Родине, и деятельностью ученых и политиков, чей след особенно заметен в истории страны. Ребята охотно поддерживали беседу об исторических событиях, многонациональной культуре и богатой природе России. Полученная информация поможет им лучше понять свою страну, ее историю и ценности. Хорошим завершением стал своеобразная изобразительная сессия, когда школьники дружно трудились над созданием рисунков, выражающих их любовь к Родине.