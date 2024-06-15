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Posted 15 июня, 12:18

Published 15 июня, 12:18

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Тюменские музеи учат любить Родину с малых лет

Тюменские музеи учат любить Родину с малых лет

15 июня 2024, 12:18
Фото: 1MI
Ялуторовские музейщики помогают воспитывать юных земляков патриотами. Накануне Дня России они провели тематическое мероприятие, на которое пришли боле 100 местных детей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Событие получило название «Россияне о России». Сотрудники ялуторовского музейного комплекса познакомили юных ялуторовчан с произведениями известных российских художников, писателей и поэтов XIX–XX вв., посвященными Родине, и деятельностью ученых и политиков, чей след особенно заметен в истории страны. Ребята охотно поддерживали беседу об исторических событиях, многонациональной культуре и богатой природе России. Полученная информация поможет им лучше понять свою страну, ее историю и ценности. Хорошим завершением стал своеобразная изобразительная сессия, когда школьники дружно трудились над созданием рисунков, выражающих их любовь к Родине.

Такие интересные встречи для детей в музеях старинного города проводятся постоянно. Несколькими днями раньше, в 225–й день рождения великого поэта, музей «Торговые ряды» пригласил воспитанников детских садов на «Карнавал сказок А. С. Пушкина».

На сцене конференц-зала музея «Торговые ряды» дошколята показали себя в ролях любимых персонажей из произведений Пушкина. Здесь можно было увидеть князя Владимира и богатырей, царя Салтана и трёх девиц, длиннобородого Чародея и прекрасных Руслана и Людмилу, да и сам автор появлялся неоднократно.

Совсем ещё юные артисты из детского сада № 10 с большим мастерством исполнили отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», не оставив равнодушными никого в зале и по праву став первыми в конкурсе. Ярким было выступление и у воспитанников детского сада № 9. Активные участники праздника русского языка получили от музейщиков подарки.

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