Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По словам жителей Тюмени, в настоящее врем запах гари чувствуется практически во всех районах города. Неприятный запах в областную столицу несет ветер из соседней Свердловской области — согласно оперативным данным сервиса «Карта пожаров», там горит лес в районе Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила и Сухого Лога. На территории Тюменской области действующих лесных пожаров нет.
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки на юге региона был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано два пожара общей площадью 13,8 га.
Напомним, в Тюменской области установлен особый противопожарный режим до 26 июня включительно. Запрещено разведение огня, приготовления мяса на открыто огне, сжигание мусора и сухостоя. Для нарушителей предусмотрены многотысячные штрафы.