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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация вредных веществ превышена в 3 раза

Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным

15 июня 2024, 04:23
Фото: 1MI

Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация вредных веществ превышена в 3 раза

По данным сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 3,2 раза. Индекс качества воздуха составляет 64, при норме от 0 до 50.

По словам жителей Тюмени, в настоящее врем запах гари чувствуется практически во всех районах города. Неприятный запах в областную столицу несет ветер из соседней Свердловской области — согласно оперативным данным сервиса «Карта пожаров», там горит лес в районе Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила и Сухого Лога. На территории Тюменской области действующих лесных пожаров нет.

Фото: IQAir

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки на юге региона был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано два пожара общей площадью 13,8 га.

Напомним, в Тюменской области установлен особый противопожарный режим до 26 июня включительно. Запрещено разведение огня, приготовления мяса на открыто огне, сжигание мусора и сухостоя. Для нарушителей предусмотрены многотысячные штрафы.

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