Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным

По словам жителей Тюмени, в настоящее врем запах гари чувствуется практически во всех районах города. Неприятный запах в областную столицу несет ветер из соседней Свердловской области — согласно оперативным данным сервиса «Карта пожаров», там горит лес в районе Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила и Сухого Лога. На территории Тюменской области действующих лесных пожаров нет.