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Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Тюменцев возмутили слишком короткие шорты на девушках

«Имейте совесть»: тюменку возмутили откровенные шорты на девушках

15 июня 2024, 08:39
Фото: 1MI

Тюменцев возмутили слишком короткие шорты на девушках

Короткие шорты и юбки, топы с декольте, майки. С наступлением жаркой погоды жительницы Тюмени сменили джинсы и толстовки на откровенные наряды, чем вызвали возмущение у некоторых представительниц прекрасного пола.
«Мои хорошие! Пожалуйста, имейте совесть хоть чуть-чуть, очень грустно наблюдать за вами, правда. Столько девочек ходят именно так. Понимаю, сейчас жара, но нужно соблюдать рамки приличия!» — написала в соцсетях под опубликованной фотографией девушки в коротких шортиках одна из тюменок.
Фото: Типичная Тюмень

В комментариях под постом мнения горожан о «приличности» такой одежды в условиях городской жизни разделилась. Часть отметила, что не видят ничего плохого в такой летней одежде.

«Даже мне, девочке, нравится», — отметила Анна Т.
«Девушки, ходите, пожалуйста, так, как на фото», — попросил Александр З.

Часть же комментаторов отметила, что это не только неприлично и негигиенично, такой вид одежды может стать поводом для сексуальных домогательств.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца этой недели. Сегодня в областной столице столбики термометров поднимутся до +33…+34. Осадков не ожидается.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Одежда#Жара
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