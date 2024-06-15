«Имейте совесть»: тюменку возмутили откровенные шорты на девушках

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
«Мои хорошие! Пожалуйста, имейте совесть хоть чуть-чуть, очень грустно наблюдать за вами, правда. Столько девочек ходят именно так. Понимаю, сейчас жара, но нужно соблюдать рамки приличия!» — написала в соцсетях под опубликованной фотографией девушки в коротких шортиках одна из тюменок.
В комментариях под постом мнения горожан о «приличности» такой одежды в условиях городской жизни разделилась. Часть отметила, что не видят ничего плохого в такой летней одежде.
«Даже мне, девочке, нравится», — отметила Анна Т.
«Девушки, ходите, пожалуйста, так, как на фото», — попросил Александр З.
Часть же комментаторов отметила, что это не только неприлично и негигиенично, такой вид одежды может стать поводом для сексуальных домогательств.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жаркая погода продержится до конца этой недели. Сегодня в областной столице столбики термометров поднимутся до +33…+34. Осадков не ожидается.