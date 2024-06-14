Военный комиссариат ищет 80 контрактников в Тюменской области

Posted 14 июня, 03:09
Published 14 июня, 03:09
Modified 14 июня, 03:11
Updated 14 июня, 03:11
Тюменский военкомат ищет людей, желающих пойти на службу по контракту. 80 новых вакансий были опубликованы на портале «Работа России».
На службу требуются 45 водителей, 20 командиров отряда и 15 стрелков. Они могут зарабатывать от 204 до 226 тысяч рублей. Главные требования — наличие медкнижки и умение работать в команде.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали активно искать работу на лето. Количество новых резюме в мае увеличилось на 44%.