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УСТЭК минимизирует сроки проведения ремонтных работ на отдельных участках

УСТЭК минимизирует сроки проведения ремонтных работ на отдельных участках

14 июня 2024, 09:42
Фото: УСТЭК
Сроки гидравлических испытаний, капитальных ремонтов и реконструкций соответствуют сводному годовому плану вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год, утвержденному департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени.

В отдельных случаях АО «УСТЭК» удается минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения благодаря синхронизации капитальных ремонтов и реконструкций с этапами гидравлических испытаний. Так, например, при проведении реконструкции магистральной тепловой сети № 11 в районе жилого дома № 33 по ул. Заречный проезд на границе реконструкции были установлены заглушки, благодаря которым по окончании гидравлических испытаний 42 жилых дома перевели на резервную схему теплоснабжения. 9 июня монтажные работы на трубопроводе были завершены, заглушки демонтированы, и горячее водоснабжение восстановлено по постоянной схеме. На месяц раньше заявленного срока.

Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Орджоникидзе-Советская по плану должна была закончиться 14 июля 2024 года, но уже 31 мая участок был реконструирован, техническая часть работ выполнена, и потребителей подключили к теплоснабжению. Благоустройство территории завершено 12 июня. Движение транспорта по улицам Елецкая, Советская, Орджоникидзе восстановлено.

31 июля было запланировано восстановление подачи теплоносителя для 36 жилых домов, которые оказались в зоне проведения капитального ремонта тепловой сети по ул. Мельникайте, 132, 132 корп. 1. Однако в связи с технической возможностью под отключение попал только один жилой дом по ул. Мельникайте, 132 корп. 1, в котором благодаря оперативной работе подрядной организации уже 6 июня 2024 года технологическая часть работ завершилась и подача горячего водоснабжения была полностью восстановлена.

УСТЭК использует все возможности для сокращения сроков работ и заблаговременно оповещает управляющие организации, обслуживающие жилые дома, о предстоящих ограничениях горячего водоснабжения.

#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Реконструкция#УСТЭК#Отключение#Ремонтные работы
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