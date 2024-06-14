УСТЭК минимизирует сроки проведения ремонтных работ на отдельных участках

В отдельных случаях АО «УСТЭК» удается минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения благодаря синхронизации капитальных ремонтов и реконструкций с этапами гидравлических испытаний. Так, например, при проведении реконструкции магистральной тепловой сети № 11 в районе жилого дома № 33 по ул. Заречный проезд на границе реконструкции были установлены заглушки, благодаря которым по окончании гидравлических испытаний 42 жилых дома перевели на резервную схему теплоснабжения. 9 июня монтажные работы на трубопроводе были завершены, заглушки демонтированы, и горячее водоснабжение восстановлено по постоянной схеме. На месяц раньше заявленного срока.