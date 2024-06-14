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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть

Удавшийся суицид? Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть

14 июня 2024, 13:43
Фото: 1MI

Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть

В Тюмени с крыши дома упал мужчина. Его обнаружили только рано утром, хотя по сообщениям Депздрава, произошла трагедия еще поздно ночью.

В Тюмени 20-летний мужчина выпал из окна киберспортивного клуба. Очевидцы нашли его тело только рано утром, информация попала в телеграм — канал «ЧС Тюмень Z». Как рассказали в Депздраве Тюмени, мужчина упал с крыши еще поздно вечером, однако раньше сообщить о пострадавшем было некому — улицы пустовали. Как только упавшего обнаружили — тут же доставили в больницу.

Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но безрезультатно, он умер в больнице.

Видео: 1MI

Также очевидцы засняли видео с места происшествия. Тела на месте уже не было, осталась только футболка, в которую был одет упавший и лужа крови.

Что стало причиной такого поступка и было ли это преднамеренным убийством — решать будут следователи и полиция. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас обсуждается.

Ранее сообщалось о гибели одного из пауэрлифтеров на соревнованиях в Тюмени. После работы с большими весами его сердце не выдержало.

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