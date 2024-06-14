Удавшийся суицид? Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть

В Тюмени 20-летний мужчина выпал из окна киберспортивного клуба. Очевидцы нашли его тело только рано утром, информация попала в телеграм — канал «ЧС Тюмень Z». Как рассказали в Депздраве Тюмени, мужчина упал с крыши еще поздно вечером, однако раньше сообщить о пострадавшем было некому — улицы пустовали. Как только упавшего обнаружили — тут же доставили в больницу.