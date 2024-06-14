Тюменская область договорилась о сотрудничестве в развитии туризма с двумя регионами

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов: «Нижегородская область — наш давний партнер, с которым мы продолжим активно развивать программу авиаперелетов, запущенную в этом году. Совместными усилиями планируем проведение взаимных информационных поездок для туроператоров Тюменской и Нижегородских областей».

Расширение межрегиональных связей с Нижегородской областью позволит обмениваться туристами, формировать востребованный турпродукт, логистические связи и прямые авиарейсы.

Тюменская и Свердловская области также планируют создавать совместные проекты и делиться опытом. В центре интересов сотрудничества — новый межрегиональный турпродукт в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», который соединяет Тюмень, Тобольск, Алапаевск и Екатеринбург. Кроме того, не исключается возможность создания отдельного автомобильного маршрута, связывающего регионы.