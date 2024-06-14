nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 14 июня, 13:23

Published 14 июня, 13:23

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Тюменская область договорилась о сотрудничестве в развитии туризма с двумя регионами

Тюменская область договорилась о сотрудничестве в развитии туризма с двумя регионами

14 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI
Развивать внутренний туризм Тюменская область теперь будет совместно с Нижегородской и Свердловской областями. Соответствующие соглашения были подписаны на форуме «Путешествуй!», который проходит в эти дни на ВДНХ в Москве.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов: «Нижегородская область — наш давний партнер, с которым мы продолжим активно развивать программу авиаперелетов, запущенную в этом году. Совместными усилиями планируем проведение взаимных информационных поездок для туроператоров Тюменской и Нижегородских областей».
Расширение межрегиональных связей с Нижегородской областью позволит обмениваться туристами, формировать востребованный турпродукт, логистические связи и прямые авиарейсы.
Тюменская и Свердловская области также планируют создавать совместные проекты и делиться опытом. В центре интересов сотрудничества — новый межрегиональный турпродукт в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», который соединяет Тюмень, Тобольск, Алапаевск и Екатеринбург. Кроме того, не исключается возможность создания отдельного автомобильного маршрута, связывающего регионы.

Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%
Сегодня, 09:22
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02