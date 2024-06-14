Ты скуф или анк? Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?

Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге

Кажется, что современная молодежь новые слова и выражения придумывает каждый день, а успеть за ними — задача практически невыполнимая. Или вы справляетесь? Давайте проверим, разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге!