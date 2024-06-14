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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Тест на знание современного молодежного сленга.

Ты скуф или анк? Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?

14 июня 2024, 05:47
Фото: 1MI
Тест на знание современного молодежного сленга.

Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге

Кажется, что современная молодежь новые слова и выражения придумывает каждый день, а успеть за ними — задача практически невыполнимая. Или вы справляетесь? Давайте проверим, разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге!
Тест
Разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?

Вы уверены, что готовы к этому тесту? Если да, то поехали!

#Алиса Вернер#Общество#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Развлечение#Развлечения
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