Пьяные башкиры устроили дебош в поезде. В дело вмешалась тюменская полиция

О дебоширах на поезде сообщили в транспортной полиции. Установлено, что ехали вахтовики из ХМАО в Башкирию по пути «Новый Уренгой — Казань». Во время поездки знакомые решили развлечься, поэтому набрали много спиртного, которые постоянно выпивали, нецензурно выражались и мешали другим пассажирам.