Пьяные башкиры устроили дебош в поезде. В дело вмешалась тюменская полиция

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
О дебоширах на поезде сообщили в транспортной полиции. Установлено, что ехали вахтовики из ХМАО в Башкирию по пути «Новый Уренгой — Казань». Во время поездки знакомые решили развлечься, поэтому набрали много спиртного, которые постоянно выпивали, нецензурно выражались и мешали другим пассажирам.
Поезд совершил одну из остановок, где отказался дальше обслуживать башкирских хулиганов. Выводить же их из состава пришлось транспортной полиции Тюмени. Всех троих из вагона все-таки выдворили, а в качестве наказания назначили штраф в 500 рублей каждому.
Ранее сообщалось о задержании террориста, которого задержали сотрудники ФСБ в Тюмени. Он должен был подорвать Ж/Д пути.