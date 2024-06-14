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Дебоширов из Башкирии выгнали из поезда тюменская полиция за ужасное поведение

Пьяные башкиры устроили дебош в поезде. В дело вмешалась тюменская полиция

14 июня 2024, 14:14
Фото: 1MI

Дебоширов из Башкирии выгнали из поезда тюменская полиция за ужасное поведение

Троих башкиров, ехавших домой с вахты на поезде, выгнали прямо из состава за дебош и ненадлежащее поведение. А в качестве назидания — еще и оштрафовали на 500 рублей.

О дебоширах на поезде сообщили в транспортной полиции. Установлено, что ехали вахтовики из ХМАО в Башкирию по пути «Новый Уренгой — Казань». Во время поездки знакомые решили развлечься, поэтому набрали много спиртного, которые постоянно выпивали, нецензурно выражались и мешали другим пассажирам.

Поезд совершил одну из остановок, где отказался дальше обслуживать башкирских хулиганов. Выводить же их из состава пришлось транспортной полиции Тюмени. Всех троих из вагона все-таки выдворили, а в качестве наказания назначили штраф в 500 рублей каждому.

Ранее сообщалось о задержании террориста, которого задержали сотрудники ФСБ в Тюмени. Он должен был подорвать Ж/Д пути.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Поезда#Пьяный дебош#Дебоширство#Поезд
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