Почти 8 трлн рублей составил объем заказов госкомпаний у субъектов МСП

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Действующее законодательство обязывает государственные компании осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в пределах не менее четверти от общего объема своих закупок. Благодаря этому требованию и уходу зарубежных конкурентов отечественные МСП смогли занять лидирующие позиции в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и утилизация отходов, достигнув доли более 90% в этих нишах. Так, доля МСП в секторе переработки отходов превышает 97%, а в поставках древесины и изделий из нее — свыше 92%, информирует kommersant.ru.
Помимо этого, государственные корпорации стали активнее налаживать сотрудничество с МСП, приобретая у них различные виды техники и оборудования, а также заказывая услуги по их обслуживанию.
Министерство финансов сообщает, что в 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил порядка 8 триллионов рублей. За этот период было заключено свыше 904 000 договоров с более чем 213 000 представителей малого и среднего бизнеса. Средняя сумма одного контракта достигла 7,4 миллиона рублей. Есть позитивная динамика и в номенклатуре закупок у МСП, она расширилась с 1,2 до 1,4 миллиона наименований.
Эксперты отмечают, что за последние годы в структуре государственных закупок произошли существенные изменения. Если ранее преобладали услуги по транспортировке и хранению, то сейчас основную долю занимает продукция обрабатывающих производств, относящихся к приоритетным направлениям господдержки.
В Корпорации МСП подсчитали, что участие в госзакупках обеспечивает малым компаниям значительный рост доходов (до 36% в первый год) и мощный мультипликативный эффект на последующие периоды.
Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что сотрудничество с государственными заказчиками дает МСП мощный импульс для развития и выводит их на новые рынки.