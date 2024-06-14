Почти 8 трлн рублей составил объем заказов госкомпаний у субъектов МСП

Действующее законодательство обязывает государственные компании осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в пределах не менее четверти от общего объема своих закупок. Благодаря этому требованию и уходу зарубежных конкурентов отечественные МСП смогли занять лидирующие позиции в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и утилизация отходов, достигнув доли более 90% в этих нишах. Так, доля МСП в секторе переработки отходов превышает 97%, а в поставках древесины и изделий из нее — свыше 92%, информирует kommersant.ru.