Опыт Москвы будет представлен на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Российская столица примет у себя Международный муниципальный форум стран БРИКС, который станет площадкой для обмена передовым опытом и налаживания сотрудничества между городами-участниками.
Сергей Черёмин, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города, на пресс-конференции в ТАСС 11 июня рассказал о планах проведения форума. Ожидается участие представителей всех субъектов России, а также более 200 городов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Насыщенная деловая программа будет включать презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами по таким темам, как устойчивое развитие городов, муниципальная инфраструктура, социальная сфера, управление ресурсами, здравоохранение, культура, образование, туризм и спорт.
Москва, как один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, намерена поделиться своим успешным опытом в различных областях городского развития. Столица России продемонстрирует свои достижения в улучшении качества воздуха, развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий. Эти успехи уже были отмечены на международном уровне: в 2022 году ООН Хабитат поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году город стал лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.
Сергей Черёмин отметил, что основной потенциал сотрудничества связан с обменом лучшими городскими практиками и налаживанием диалога между муниципалитетами. Руководитель ДВМС выразил уверенность, что Международный муниципальный форум стран БРИКС 2024 станет катализатором инноваций и откроет новые горизонты для плодотворного сотрудничества и достижения экономического благосостояния муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц.
Участники пресс-конференции подчеркнули, что ММФ Брикс уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для обмена передовым опытом, укрепления дипломатических связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году аналогичный форум проходил в Санкт-Петербурге, где Москва также принимала участие.