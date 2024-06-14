Опыт Москвы будет представлен на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

Москва, как один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, намерена поделиться своим успешным опытом в различных областях городского развития. Столица России продемонстрирует свои достижения в улучшении качества воздуха, развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий. Эти успехи уже были отмечены на международном уровне: в 2022 году ООН Хабитат поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году город стал лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.