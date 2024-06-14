К началу 2024 года «Спецсвязь» вдвое нарастила прибыль в Сибири

Также Зайцев поделился информацией о том, что в 2023 году в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и возросшим объемом перевозок «Спецсвязь» расширила свой транспортный парк — в распоряжении компании теперь есть новые тягачи, фургоны и бронеавтомобили. В этом году тенденция сохраняется, и региональный автопарк «Спецсвязи» в Сибири продолжает расширяться.