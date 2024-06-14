К началу 2024 года «Спецсвязь» вдвое нарастила прибыль в Сибири

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:20
На территории региона в целом и Новосибирской области в частности фиксируется увеличение количества запросов на автомобильные грузовые перевозки. В минувшем году «Спецсвязь» осуществила перевозку множества экспонатов внутри Сибирского региона. Также ведомство перевозило объекты культурного наследия в столицу региона из Санкт-Петербурга по маршруту, длина которого составила 4 000 км.
По результатам прошлогодней работы Сибирского филиала «Спецсвязи» можно судить о высокой продуктивности ведомства: чистая прибыль компании выросла вдвое, а выручка увеличилась на треть, сообщает nsk.kp.ru.
Кроме того, предприятие продолжает выполнять ключевую уставную задачу — доставляет секретные отправления. Практически по всем главным направлениям деятельности в компании растут показатели. Филиал показывает рост объемов перевозок опасных и коммерческих грузов, денежной наличности и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. Согласно информации, предоставленной Зайцевым, «Спецсвязь» участвовала и в перевозке документации ЦИК в период выборов президента. Готовиться к этому начали еще в конце прошлого года.
«Практически за полгода была проделана большая работа, по итогам которой мы доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу в целости в соответствии со всеми договоренностями. Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — рассказал специалист.
Также Зайцев поделился информацией о том, что в 2023 году в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и возросшим объемом перевозок «Спецсвязь» расширила свой транспортный парк — в распоряжении компании теперь есть новые тягачи, фургоны и бронеавтомобили. В этом году тенденция сохраняется, и региональный автопарк «Спецсвязи» в Сибири продолжает расширяться.
В кадровом составе ведомства тоже наблюдаются перемены. По словам Зайцева, сейчас происходит активный подбор персонала с учетом необходимых для работы знаний и умений, физподготовки, несудимости и прочих важных параметров, поскольку сотрудникам приходится иметь дело с отправлениями высокой важности и особой ценности.
«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — отметил эксперт.
Он предположил, что для решения вопроса с нехваткой водителей нужно популяризировать эту профессию.
«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — подытожил начальник сибирского филиала «Спецсвязи».