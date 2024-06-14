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К началу 2024 года «Спецсвязь» вдвое нарастила прибыль в Сибири

К началу 2024 года «Спецсвязь» вдвое нарастила прибыль в Сибири

14 июня 2024, 06:20
Фото: пресс-служба Спецсвязи
По словам главы Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Андрея Зайцева, за первую половину 2024 года ведомство значительно нарастило объем грузоперевозок.

На территории региона в целом и Новосибирской области в частности фиксируется увеличение количества запросов на автомобильные грузовые перевозки. В минувшем году «Спецсвязь» осуществила перевозку множества экспонатов внутри Сибирского региона. Также ведомство перевозило объекты культурного наследия в столицу региона из Санкт-Петербурга по маршруту, длина которого составила 4 000 км.

По результатам прошлогодней работы Сибирского филиала «Спецсвязи» можно судить о высокой продуктивности ведомства: чистая прибыль компании выросла вдвое, а выручка увеличилась на треть, сообщает nsk.kp.ru.

Кроме того, предприятие продолжает выполнять ключевую уставную задачу — доставляет секретные отправления. Практически по всем главным направлениям деятельности в компании растут показатели. Филиал показывает рост объемов перевозок опасных и коммерческих грузов, денежной наличности и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. Согласно информации, предоставленной Зайцевым, «Спецсвязь» участвовала и в перевозке документации ЦИК в период выборов президента. Готовиться к этому начали еще в конце прошлого года.

«Практически за полгода была проделана большая работа, по итогам которой мы доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу в целости в соответствии со всеми договоренностями. Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — рассказал специалист.

Также Зайцев поделился информацией о том, что в 2023 году в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и возросшим объемом перевозок «Спецсвязь» расширила свой транспортный парк — в распоряжении компании теперь есть новые тягачи, фургоны и бронеавтомобили. В этом году тенденция сохраняется, и региональный автопарк «Спецсвязи» в Сибири продолжает расширяться.

В кадровом составе ведомства тоже наблюдаются перемены. По словам Зайцева, сейчас происходит активный подбор персонала с учетом необходимых для работы знаний и умений, физподготовки, несудимости и прочих важных параметров, поскольку сотрудникам приходится иметь дело с отправлениями высокой важности и особой ценности.

«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — отметил эксперт.

Он предположил, что для решения вопроса с нехваткой водителей нужно популяризировать эту профессию.

«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — подытожил начальник сибирского филиала «Спецсвязи».

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