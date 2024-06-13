Телевидение и радио перестанут работать в Тюменской области

Posted 13 июня, 06:41
Published 13 июня, 06:41
Modified 13 июня, 06:43
Updated 13 июня, 06:43
В Тюменской области запланированы временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Профилактические работы пройдут в двух районах, сообщает информационный центр правительства региона.
Сегодня, 13 июня, до 17:00 будет проводиться профилактика на РТРС-1 и РТРС-2 в Кротово Аромашевского района. 19 июня с 08:00 до 12:00 профилактика пройдет на радио «Комсомольская правда» в Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что на одном из перекрестков в Тюмени на месяц ограничат движение. Это связано с капремонтом тепловых сетей.