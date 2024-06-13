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Posted 13 июня, 06:41

Published 13 июня, 06:41

Modified 13 июня, 06:43

Updated 13 июня, 06:43

В Тюменской области перестанут работать телевидение и радио

Телевидение и радио перестанут работать в Тюменской области

13 июня 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Тюменской области перестанут работать телевидение и радио

Перерывы в телерадиовещании коснутся двух районов Тюменской области. Перерывы запланированы на 13 и 19 июня.

В Тюменской области запланированы временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Профилактические работы пройдут в двух районах, сообщает информационный центр правительства региона.

Сегодня, 13 июня, до 17:00 будет проводиться профилактика на РТРС-1 и РТРС-2 в Кротово Аромашевского района. 19 июня с 08:00 до 12:00 профилактика пройдет на радио «Комсомольская правда» в Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что на одном из перекрестков в Тюмени на месяц ограничат движение. Это связано с капремонтом тепловых сетей.

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