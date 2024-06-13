Шопоголик. Как перестать тратить деньги впустую

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Как сообщает newia.ru, такие покупки могут казаться безобидными, но на самом деле такие траты ведут лишь к опустошению вашего кошелька.
Специфических мер, как бороться с шопоголизмом, не существует, но можно следовать нескольким простым правилам.
Обдумывайте все приобретения, а лучше перед походом в магазин заранее готовьте список товаров, которому будете строго следовать.
В магазин берите столько денег, чтобы на кассе хватило только на покупки из списка товаров.
Ведите домашнюю бухгалтерию и вносите все покупки, совершенные за неделю или месяц. Так будет более наглядно видно траты, в том числе и незапланированные расходы.
Если какой-то товар продается в магазине со скидкой — это еще не повод для покупки. Если вещь стала стоить дешевле, на самом деле она не стала более нужной. Высока вероятность, что она так никогда и не понадобится.
Дайте себе больше времени на обдумывание покупок. Оставьте товар в онлайн-корзине на день или два, а затем вернитесь к ней. За это время вы сможете трезво оценить надобность вещи, которую недавно так хотели приобрести.