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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Шопоголик. Как перестать тратить деньги впустую

Шопоголик. Как перестать тратить деньги впустую

13 июня 2024, 18:33
Фото: Изображение Midjourney
Современное общество относит шопоголизм к расстройству, которое заключается в постоянном приобретении товаров под воздействием эмоций. К примеру, предметом такой покупки может быть жвачка или дорогая сумка с витрины.

Как сообщает newia.ru, такие покупки могут казаться безобидными, но на самом деле такие траты ведут лишь к опустошению вашего кошелька.

Специфических мер, как бороться с шопоголизмом, не существует, но можно следовать нескольким простым правилам.

Обдумывайте все приобретения, а лучше перед походом в магазин заранее готовьте список товаров, которому будете строго следовать.

В магазин берите столько денег, чтобы на кассе хватило только на покупки из списка товаров.

Ведите домашнюю бухгалтерию и вносите все покупки, совершенные за неделю или месяц. Так будет более наглядно видно траты, в том числе и незапланированные расходы.

Если какой-то товар продается в магазине со скидкой — это еще не повод для покупки. Если вещь стала стоить дешевле, на самом деле она не стала более нужной. Высока вероятность, что она так никогда и не понадобится.

Дайте себе больше времени на обдумывание покупок. Оставьте товар в онлайн-корзине на день или два, а затем вернитесь к ней. За это время вы сможете трезво оценить надобность вещи, которую недавно так хотели приобрести.

#Общество#Покупки#Шопинг#Все материалы авторов
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