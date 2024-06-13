РЭО: Новосибирская область попала в топ-3 регионов по числу пунктов приема ТКО

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карте «Уберу» отображено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. По числу размещенных на карте пунктов среди регионов России лидировали Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные правительства, высоко оценившие карту РЭО, активно размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала не только местные власти в регионах, но и крупные отечественные организации.
В первой тройке по числу пунктов приема вторсырья среди городов лидировал Санкт-Петербург (11 722 пунктов), вторую позицию заняла Москва (8123), а третье место досталось Туле с ее 1224 пунктами.
По данным, озвученным замгендиректора по цифровизации РЭО Алексеем Буровым, карту «Уберу» уже можно увидеть на сайтах Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Волгоградской, Курганской и Архангельской областей. Региональные власти остальных субъектов РФ тоже готовятся разместить на своих сайтах карты.
Приложение Uberu можно скачать на мобильное устройство из любого магазина приложений. Помимо этого, сообщество «Уберу» ведет свой Telegram-канал и группу VK.