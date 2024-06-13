«Донаэродорстрой» завершил реконструкцию участка на трассе «Дон» в Ростовской области

В ходе работ компания провела демонтаж старых элементов трассы и уложила новое дорожное покрытие. Кроме того, были установлены новые барьеры, защитные ограждения и дорожные знаки, а проезжая часть на участке с 907-го по 925-й километр расширена до шести полос. Это существенно улучшило пропускную способность дороги.