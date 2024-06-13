«Донаэродорстрой» завершил реконструкцию участка на трассе «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
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Updated Сегодня, 09:28
Напомним, что ранее автомобилисты могли простаивать в пробках на этом участке до восьми часов. Теперь его можно проехать за полтора часа, пишет rostovgazeta.ru.
Грузопоток, соединяющий юг и север России, ежегодно увеличивается. После закрытия южных аэропортов движение по трассе М-4 «Дон» стало еще более интенсивным, достигая 43 500 машин в сутки. По оценкам экспертов, на этом участке было более 5000 квадратных метров ям.
Компания «Донаэродорстрой» (ДАДС), которая входит в ассоциацию «Группа строительных компаний „Дон“, приступила к работам по реконструкции участка автодороги на севере Ростовской области, начиная от города Каменск-Шахтинский и заканчивая границей с Воронежской областью.
В ходе работ компания провела демонтаж старых элементов трассы и уложила новое дорожное покрытие. Кроме того, были установлены новые барьеры, защитные ограждения и дорожные знаки, а проезжая часть на участке с 907-го по 925-й километр расширена до шести полос. Это существенно улучшило пропускную способность дороги.
В процессе реконструкции использовались современные материалы и новейшие технологии, включая Superpave. С помощью данной технологии можно точно подобрать битум в соответствии со шкалой PG Grade и обеспечить долговечность и высокую прочность дорожного покрытия.
В Ростовской области технологию Superpave применяет только компания «Донаэродорстрой». Для повышения прочностных характеристик использовалась полимер-модифицирующая добавка «Эладорм», позволяющая увеличивать межремонтные сроки эксплуатации дороги.
В ходе реконструкции ДАДС уделил особое внимание внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением, охватывающей 70 процентов участка дороги. Благодаря проведенным на участке трассы работам повысились ее безопасность и комфортность. Улучшилась и ее скоростная проходимость. К летнему сезону отпусков компания успела завершить реконструкцию дорожного покрытия.
Туристический поток на юг России через М-4 «Дон» достигает семь миллионов человек. Многие водители, отправляющиеся в этом направлении, будут проезжать по участку с 777-го 933-й км. Такая статистика прозвучала на полях Петербургского международного экономического форума.