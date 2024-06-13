Для тюменских НКО пройдут вебинары по разбору ошибок

Posted 13 июня, 12:51
Published 13 июня, 12:51
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.
По итогам последнего губернаторского конкурса материальную поддержку на развитие социальных проектов получат 113 тюменских НКО.