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Posted 13 июня, 12:51

Published 13 июня, 12:51

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Для тюменских НКО пройдут вебинары по разбору ошибок

Для тюменских НКО пройдут вебинары по разбору ошибок

13 июня 2024, 12:51
Фото: nashgorod.ru
Департамент социального развития Тюменской области приглашает местные НКО на вебинары по разбору ошибок в заявках на грантовый конкурс губернатора региона.
Фото: сайт департамента социального развития Тюменской области

На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.

Для участия в вебинарах необходимо выбрать один из предложенных дней и пройти регистрацию здесь до 14.00 часов 19 июня. Сами встречи пройдут ⁣20 июня в 16.00 тут, 21 июня в 10.00 тут.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

По итогам последнего губернаторского конкурса материальную поддержку на развитие социальных проектов получат 113 тюменских НКО.

В этом году гранты губернатора Тюменской области получат 113 социальных проектов
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