В первом квартале расходы бюджета Тюменской области на социальную сферу составили более 75% от всего объема расходной части. Об этом на заседании облдумы доложил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов.

Глава ведомства отметил, что бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность благодаря эффективной работе губернатора и правительства региона. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, профицит при исполнении областного бюджета за первый квартал превысил 5,7 млрд рублей. Финансирование реализации национальных проектов — свыше 3,6 млрд рублей, или почти 27% от годового плана. Депутаты тюменской Облдумы приняли отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2024 года.