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Posted 13 июня, 11:38

Published 13 июня, 11:38

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность

Бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность

13 июня 2024, 11:38
Фото: nashgorod.ru
В первом квартале расходы бюджета Тюменской области на социальную сферу составили более 75% от всего объема расходной части. Об этом на заседании облдумы доложил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов.

Глава ведомства отметил, что бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность благодаря эффективной работе губернатора и правительства региона.

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, профицит при исполнении областного бюджета за первый квартал превысил 5,7 млрд рублей.

Финансирование реализации национальных проектов — свыше 3,6 млрд рублей, или почти 27% от годового плана.

Депутаты тюменской Облдумы приняли отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2024 года.

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