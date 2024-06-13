Posted 13 июня, 11:38
Published 13 июня, 11:38
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Глава ведомства отметил, что бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность благодаря эффективной работе губернатора и правительства региона.
Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, профицит при исполнении областного бюджета за первый квартал превысил 5,7 млрд рублей.
Финансирование реализации национальных проектов — свыше 3,6 млрд рублей, или почти 27% от годового плана.
Депутаты тюменской Облдумы приняли отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2024 года.