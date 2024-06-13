Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Агентство оценивало рейтинг банка, исходя из его позиции в банковской отрасли и учитывая диверсификацию бизнеса банка. При этом акционерные риски продолжают оцениваться как минимальные, оценка управления банка повышена в связи с продолжающейся интеграцией с материнским банком, в том числе и относительно стандартов корпоративного управления и управления рисками.
По оценкам НКР, ожидается улучшение оценок склонности к риску, фондирования и ликвидности до конца года по мере миграции бизнеса на баланс материнского банка. Вероятность экстраординарной поддержки «Открытия» со стороны бенефициара оценена как высокая.
В своем заключении НКР полагает, что трансформация бизнеса «Открытия» не приведет к колебаниям базовой оценки собственной кредитоспособности до конца 2024 года.