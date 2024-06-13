nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

13 июня 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) на уровне AA+.ru со стабильным прогнозом.

Агентство оценивало рейтинг банка, исходя из его позиции в банковской отрасли и учитывая диверсификацию бизнеса банка. При этом акционерные риски продолжают оцениваться как минимальные, оценка управления банка повышена в связи с продолжающейся интеграцией с материнским банком, в том числе и относительно стандартов корпоративного управления и управления рисками.

По оценкам НКР, ожидается улучшение оценок склонности к риску, фондирования и ликвидности до конца года по мере миграции бизнеса на баланс материнского банка. Вероятность экстраординарной поддержки «Открытия» со стороны бенефициара оценена как высокая.

В своем заключении НКР полагает, что трансформация бизнеса «Открытия» не приведет к колебаниям базовой оценки собственной кредитоспособности до конца 2024 года.

Подпишитесь
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
Сегодня, 09:24
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Сегодня, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Сегодня, 03:43
Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»
Сегодня, 05:17
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Сегодня, 05:48
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Сегодня, 07:00
"