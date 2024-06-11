В Тюменской области определили победителей конкурса «Семья года»

Posted 11 июня, 05:11
Published 11 июня, 05:11
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в девятый раз. Жители Тюменской области принимают в нем участие с момента основания и ежегодно входят в число лучших на федеральном уровне. В этом году соревновались между собой 74 семьи из самых разных райнов региона.
«Многодетная семья» — Егор и Мария Феденко из Армизонского района;
«Молодая семья» — Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени;
«Сельская семья» — Денис и Альбина Пузиковы из Сладковского района;
«Семья — хранитель традиций» — Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района;
«Золотая семья» — Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района.