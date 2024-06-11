В Тюменской области определили победителей конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в девятый раз. Жители Тюменской области принимают в нем участие с момента основания и ежегодно входят в число лучших на федеральном уровне. В этом году соревновались между собой 74 семьи из самых разных райнов региона.