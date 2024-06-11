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Posted 11 июня, 05:11

Published 11 июня, 05:11

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Тюменской области определили победителей конкурса «Семья года»

В Тюменской области определили победителей конкурса «Семья года»

11 июня 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Победителей определили в пяти номинациях, сообщает Информационный центр правительства области.
Фото: Региональный центр «Семья». / Информцентр правительства ТО/телеграм

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в девятый раз. Жители Тюменской области принимают в нем участие с момента основания и ежегодно входят в число лучших на федеральном уровне. В этом году соревновались между собой 74 семьи из самых разных райнов региона.

«Многодетная семья» — Егор и Мария Феденко из Армизонского района;

«Молодая семья» — Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени;

«Сельская семья» — Денис и Альбина Пузиковы из Сладковского района;

«Семья — хранитель традиций» — Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района;

«Золотая семья» — Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района.

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