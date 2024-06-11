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Скончался известный тюменский художник Юрий Рыбьяков

Скончался тюменский художник. Его работы выставлены в музеях по всему миру

11 июня 2024, 04:50
Фото: ТРО «Союз художников России»

Скончался известный тюменский художник Юрий Рыбьяков

Прощание с членом Союза художников России, лауреатом премий имени Александра Митинского, имени Александра Мурычева Юрием Рыбьяковым состоится 12 июня в ритуальном зале «Мемориал» (Семовских, 4). Об этом сообщили в ВТОО «Союз художников России».
«Это большая утрата для изобразительного искусства России», — отметили в тюменском отделении «Союза художников».

Юрий Рыбьяков родился в Тобольске в 1940 году. В Тюмень приехал, когда ему было 19 лет. Закончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института (1971-1976). Позже трудился художником-оформителем на мебельной фабрике «Заречье». Там с ним познакомился главный архитектор «Граждан-проекта» Анатолий Отраднов. Спустя год Рыбьякова пригласили работать макетчиком в «Гражданпроект».

Также преподавал в художественной студии при Тюменском инженерно-строительном институте, на кафедре изобразительного искусства Тюменского государственного университета, в институте культуры и искусства.

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Юрий Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Сегодня многих домов, что написаны на его картинах, уже нет, но полотна художника дают возможность окунуться в областной столицы. Картины художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля в Тюмени на 55-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР по велоспорту Сергей Панафидин, четырехкратный победитель Первенства СССР среди молодежи и победитель Всесоюзной велогонки в Душанбе.

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