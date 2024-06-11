Скончался тюменский художник. Его работы выставлены в музеях по всему миру

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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«Это большая утрата для изобразительного искусства России», — отметили в тюменском отделении «Союза художников».
Юрий Рыбьяков родился в Тобольске в 1940 году. В Тюмень приехал, когда ему было 19 лет. Закончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института (1971-1976). Позже трудился художником-оформителем на мебельной фабрике «Заречье». Там с ним познакомился главный архитектор «Граждан-проекта» Анатолий Отраднов. Спустя год Рыбьякова пригласили работать макетчиком в «Гражданпроект».
Также преподавал в художественной студии при Тюменском инженерно-строительном институте, на кафедре изобразительного искусства Тюменского государственного университета, в институте культуры и искусства.
Юрий Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Сегодня многих домов, что написаны на его картинах, уже нет, но полотна художника дают возможность окунуться в областной столицы. Картины художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля в Тюмени на 55-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР по велоспорту Сергей Панафидин, четырехкратный победитель Первенства СССР среди молодежи и победитель Всесоюзной велогонки в Душанбе.