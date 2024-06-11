Скончался тюменский художник. Его работы выставлены в музеях по всему миру

Юрий Рыбьяков родился в Тобольске в 1940 году. В Тюмень приехал, когда ему было 19 лет. Закончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института (1971-1976). Позже трудился художником-оформителем на мебельной фабрике «Заречье». Там с ним познакомился главный архитектор «Граждан-проекта» Анатолий Отраднов. Спустя год Рыбьякова пригласили работать макетчиком в «Гражданпроект».