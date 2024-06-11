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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Тюменской области на один день запретят продавать алкоголь

На День России тюменцам запретят покупать алкоголь

11 июня 2024, 04:26
Фото: 1MI

В Тюменской области на один день запретят продавать алкоголь

Жители региона будут отмечать праздник трезвыми. Запрет на продажу алкоголя начнет действовать с самого утра.

На День России, который отмечается 12 июня, в Тюменской области будет запрещено продавать и покупать алкоголь. Соответствующая информация указана в постановлении правительства региона.

Запрет будет действовать с 08:00 до 21:00. Алкоголь можно будет купить в барах и ресторанах, но употреблять его будет разрешено только на месте.

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В Тобольске запрет на продажу алкоголя будет действовать и 29 июня. В этот день там будет отмечаться День города.

Ранее «Наш город» писал, что на мосту Влюбленных в Тюмени на День России загорится праздничная подсветка. Она будет работать с 21:00.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Ограничения#Продажа#Праздники#День России
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