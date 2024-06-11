На День России тюменцам запретят покупать алкоголь

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На День России, который отмечается 12 июня, в Тюменской области будет запрещено продавать и покупать алкоголь. Соответствующая информация указана в постановлении правительства региона.
Запрет будет действовать с 08:00 до 21:00. Алкоголь можно будет купить в барах и ресторанах, но употреблять его будет разрешено только на месте.
В Тобольске запрет на продажу алкоголя будет действовать и 29 июня. В этот день там будет отмечаться День города.
Ранее «Наш город» писал, что на мосту Влюбленных в Тюмени на День России загорится праздничная подсветка. Она будет работать с 21:00.