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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Тюмени грибники собирают первые подберезовики

Мало грибов, но много клещей: тюменцы готовятся к грибному сезону

11 июня 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Тюмени грибники собирают первые подберезовики

Тюменские грибники продолжают исследовать лесные массивы в поисках грибов. По словам любителей «тихой охоты» уже начали появляться подберезовики — в районе озера Андреевское и на Старотобольском тракте.

Правда, пока в единичных экземплярах. Также уже пошли маслята — эти грибы были обнаружены в лесу на Московском тракте, в районе села Тюнево (Нижнетавдинский район). Но пока очень много червивых.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«На Червишевском тракте, маслят нет. В этом году очень много клещей и других кровососов. Клещи падают с кустов, от комаров и мошек даже спреи не спасают», — сетуют грибники.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

И добавляют, что на Ирбитском тракте, что славится своими грибными местами, дикоросов также пока нет, но зато уже цветет земляника.

Пока грибной сезон не вступил в полную силу, тюменцы собирают травы в лесу, сосновые шишки и делятся рецептами заготовок на зиму.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он установлен до 26 июня. Гражданам запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, разводить открытый огонь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Грибники#Грибы
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