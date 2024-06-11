Мало грибов, но много клещей: тюменцы готовятся к грибному сезону

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Правда, пока в единичных экземплярах. Также уже пошли маслята — эти грибы были обнаружены в лесу на Московском тракте, в районе села Тюнево (Нижнетавдинский район). Но пока очень много червивых.
«На Червишевском тракте, маслят нет. В этом году очень много клещей и других кровососов. Клещи падают с кустов, от комаров и мошек даже спреи не спасают», — сетуют грибники.
И добавляют, что на Ирбитском тракте, что славится своими грибными местами, дикоросов также пока нет, но зато уже цветет земляника.
Пока грибной сезон не вступил в полную силу, тюменцы собирают травы в лесу, сосновые шишки и делятся рецептами заготовок на зиму.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он установлен до 26 июня. Гражданам запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, разводить открытый огонь.