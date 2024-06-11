Китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за старение

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Как пишет newia.ru, ранее аналогичный ген (DIMT1) был выявлен и у людей.
Авторы исследования провели серию экспериментов по состариванию человеческих клеток. В результате они пришли к выводу, что активация этого гена может значительно затормозить процесс старения клеток.
Как отмечается, сначала модифицированные клетки росли в такой же среде, что и неизмененные, но после искусственного состаривания рентгеновским излучением обнаружилось, что измененные клетки старели на 65 процентов меньше, чем остальные клетки в контрольной группе. Эксперимент на мышах показал, что животные с измененными клетками прожили на 109 процентов дольше, чем те, клетки которых не изменялись.
По словам ученых, результат их работы является еще одним важным шагом к созданию новых научных методов в генной терапии с целью лечения заболеваний людей.