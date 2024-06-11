Китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за старение

Как отмечается, сначала модифицированные клетки росли в такой же среде, что и неизмененные, но после искусственного состаривания рентгеновским излучением обнаружилось, что измененные клетки старели на 65 процентов меньше, чем остальные клетки в контрольной группе. Эксперимент на мышах показал, что животные с измененными клетками прожили на 109 процентов дольше, чем те, клетки которых не изменялись.