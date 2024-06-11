Буцаев: В Свердловской области построили комплекс по компостированию ТКО

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
О завершении строительства комплекса по компостированию органических отходов в Свердловской области рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщает издание tagilcity.ru. На этот объект будут направляться отходы, оставшиеся после сортировки на мусоросортировочном комплексе, который начал функционировать в 2023 году. Новый объект планирует использовать метод закрытого тоннельного компостирования органических отходов, помещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, для естественного разложения.
После переработки органических отходов будет получен компостный грунт, который предлагается применять в качестве промежуточных слоев изоляции на полигонах твердых коммунальных отходов для дальнейшей рекультивации.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Евгений Карелов отметил, что строительством комплекса компостирования отходов занимался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области ООО «Компания „Рифей“ на свои средства с использованием основного технического оборудования в основном отечественного производства. Общая стоимость работ и оборудования для объекта превысила 620 миллионов рублей.
Мусоросортировочный комплекс планирует принимать отходы не только со всего городского округа Краснотурьинск, но в дальнейшем также из Верхотурья, Гари, Ивделя, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Серова и Пелыма.