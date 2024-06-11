Буцаев: В Свердловской области построили комплекс по компостированию ТКО

О завершении строительства комплекса по компостированию органических отходов в Свердловской области рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщает издание tagilcity.ru. На этот объект будут направляться отходы, оставшиеся после сортировки на мусоросортировочном комплексе, который начал функционировать в 2023 году. Новый объект планирует использовать метод закрытого тоннельного компостирования органических отходов, помещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, для естественного разложения.