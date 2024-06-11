Безработные тюменцы получают субсидии на открытие бизнеса

Posted 11 июня, 12:03
Published 11 июня, 12:03
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Одним из успешных участников программы стал Виталий Сирихин из села Большое Сорокино.
Виталий с детства мечтал об открытии автомастерской, несмотря на проблемы со здоровьем. После получения образования слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике он решил воплотить свою мечту в жизнь.
В марте 2024 года Виталий обратился в Сорокинское отделение Кадрового центра «Работа России». Консультанты помогли ему разработать бизнес-план и успешно защитить его перед рабочей группой. В результате Виталий получил финансовую помощь в размере 192 000 рублей, которые он вложил в покупку необходимого оборудования для своей автомастерской.
«Я очень благодарен специалистам службы занятости за их поддержку и сопровождение в реализации моего бизнес-проекта. Сейчас у меня большие планы на развитие, и я даже рассматриваю возможность создания дополнительных рабочих мест», — рассказал Виталий.
В текущем году еще 140 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе при поддержке Кадрового центра «Работа России». Желающие могут получить консультацию по программе в любом отделении Кадрового центра.
Помимо финансовой помощи, программа содействия предпринимательской деятельности предусматривает также:
бесплатные консультации и тренинги по вопросам организации и ведения бизнеса;
помощь в написании бизнес-плана;
информационная поддержка на всех этапах открытия и развития бизнеса.
Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. При поддержке профессионалов и с помощью финансовых грантов можно существенно повысить шансы на успех.