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Posted 11 июня, 12:03

Published 11 июня, 12:03

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Безработные тюменцы получают субсидии на открытие бизнеса

Безработные тюменцы получают субсидии на открытие бизнеса

11 июня 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Службы занятости помогают тюменцам открыть свое дело. С начала этого года финансовую поддержку по программе содействия предпринимательской деятельности получили уже 39 жителей региона, сообщает областной дептруда.
Фото: сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области

Одним из успешных участников программы стал Виталий Сирихин из села Большое Сорокино.

Виталий с детства мечтал об открытии автомастерской, несмотря на проблемы со здоровьем. После получения образования слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике он решил воплотить свою мечту в жизнь.

В марте 2024 года Виталий обратился в Сорокинское отделение Кадрового центра «Работа России». Консультанты помогли ему разработать бизнес-план и успешно защитить его перед рабочей группой. В результате Виталий получил финансовую помощь в размере 192 000 рублей, которые он вложил в покупку необходимого оборудования для своей автомастерской.

«Я очень благодарен специалистам службы занятости за их поддержку и сопровождение в реализации моего бизнес-проекта. Сейчас у меня большие планы на развитие, и я даже рассматриваю возможность создания дополнительных рабочих мест», — рассказал Виталий.

В текущем году еще 140 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе при поддержке Кадрового центра «Работа России». Желающие могут получить консультацию по программе в любом отделении Кадрового центра.

Помимо финансовой помощи, программа содействия предпринимательской деятельности предусматривает также:

  • бесплатные консультации и тренинги по вопросам организации и ведения бизнеса;

  • помощь в написании бизнес-плана;

  • информационная поддержка на всех этапах открытия и развития бизнеса.

Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. При поддержке профессионалов и с помощью финансовых грантов можно существенно повысить шансы на успех.

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