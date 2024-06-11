Безработные тюменцы получают субсидии на открытие бизнеса

В марте 2024 года Виталий обратился в Сорокинское отделение Кадрового центра «Работа России». Консультанты помогли ему разработать бизнес-план и успешно защитить его перед рабочей группой. В результате Виталий получил финансовую помощь в размере 192 000 рублей, которые он вложил в покупку необходимого оборудования для своей автомастерской.